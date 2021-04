Borat et 6 autres films de farces et comment les regarder le jour du poisson d’avril

Films Jackass (2002-2013)

Un groupe d’hommes parcourt le monde en exécutant des cascades qui provoquent des grincements de dents, soit au détriment d’étrangers aléatoires, eux-mêmes, soit d’un mélange des deux, et capturent tout cela à la caméra pour que le monde en témoigne dans toute sa gloire audacieuse et enfantine.

Pourquoi ce sont de superbes films de farces: Quand ils ne se moquent pas d’eux-mêmes (ou ne se blessent pas gravement), les stars de la série de télé-réalité à succès MTV Jackass se moquent de tous ceux qu’ils rencontrent dans leurs spin-offs grand écran Jackass: The Movie, Jackass: Number Two, Jackass 3 (à l’origine en 3D), et le Bad Grandpa nominé aux Oscars, dans lequel Johnny Knoxville adopte une approche de style plus Borat pour penser en mettant son personnage de 86 ans Irving Zisman dans un récit de voyage sur la route, causant des ravages avec son petit-fils, Billy (Jackson Nicoll), à chaque arrêt.

