Bordalás confirme les blessures musculaires de Gayà, Soler et Correia

21/09/2021 à 13:04 CEST

L’entraîneur de Valence José Bordalás a confirmé ce mardi quoi José Luis Gayà, Carlos Soler et Thierry Correia souffrent de blessures musculaires qu’ils auront un temps libre bien qu’il ne veuille pas s’aventurer à combien cela pourrait être.

“Ce sont des problèmes musculaires, il y a une période minimale et nous travaillons pour les avoir le plus tôt possible. Nous ne connaissons pas les dates mais nous faisons confiance au bon travail de chacun pour tenter de les récupérer en un temps record & rdquor;, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Valence est en avance trois réunions en dix jours et toutes les trois sont généralement convoquées pour leurs équipes nationales, l’absolu dans le cas des Espagnols et des U21 dans celui des Portugais, ce qui est aussi dans le doute pour ces problèmes physiques pour l’arrêt suivant.

Gayà était bas à la dernière minute lors du match de dimanche dernier contre le Real Madrid alors qu’il souffrait des problèmes musculaires qu’il traînait. Soler et Correia ont fait les gros titres de cette réunion, mais les deux ils ont dû prendre leur retraite sous peu pour commencer la même chose.

Les blessures de ces trois joueurs rejoindre celle de Denis Cheryshev, il y a une semaine il s’est foulé le genou gauche et à Christian Piccini qu’après deux ans sans jouer à peine pour un blessure grave au genou il s’est à nouveau blessé en pré-saison et n’a toujours pas réapparu.

“Nous connaissons tous les antécédents de Piccini, il n’a pas eu de chance avec les blessures. Il est actuellement en période de reconversion et nous sommes convaincus qu’il pourra acquérir le niveau. Il a vécu une épreuve qui est la pire qui puisse lui arriver mais nous l’aidons ensemble et il fait beaucoup de sa part& rdquor;, a-t-il déclaré.