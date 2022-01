Bordalás : « Le penalty nous a gênés, mais ce n’est pas une excuse »

L’entraîneur de Valence, Jose Bordalas, s’est entretenu avec les médias après la lourde défaite 4 à 1 de son équipe face au Real Madrid au Bernabeu. Parmi les sujets abordés figuraient l’incident controversé du penalty du Real Madrid en première mi-temps, ainsi que la performance décevante de son équipe.

« Je ne l’ai pas vu clairement depuis la ligne de touche mais à la mi-temps j’ai pu le voir et ce n’est pas un penalty », a déclaré Bordalas. « C’est une sanction inexistante. Je comprends que l’arbitre puisse interpréter qu’il s’agit d’une pénalité de son point de vue sur le terrain, mais VAR a une raison : voir ce mouvement et le corriger, comme cela s’est produit dans de nombreux matchs. Ce n’est pas un penalty, Alderete remporte le duel avec Casemiro. Casemiro le frappe. Il est malin, il se laisse abattre, et l’arbitre donne un penalty.

« J’ai déjà commenté le déménagement. Ce n’était pas une pénalité. Le Real Madrid est une grande équipe, et ils ont pris l’avantage juste avant la pause et nous ont fait perdre 1-0 à la mi-temps. Cela gêne les choses, mais ce n’est pas une excuse. Je ne suis pas heureux. L’équipe était très fragile et très vulnérable. Le deuxième but était très facile pour l’opposition; il y avait beaucoup de joueurs du Valencia CF et ils sont entrés dans la surface de réparation de manière incompréhensible. Le troisième est venu d’un revirement, et quand c’était 3-1, nous poussions vers l’avant et Benzema est mortel dans la surface. Nous devons être intelligents dans les zones à risque. Nous avons perdu de manière retentissante et nous avons rendu les choses très faciles pour un résultat comme ce soir. Je ne suis pas heureuse. »

Croyez-le ou non, Bordalas a beaucoup plus parlé du penalty au-delà, que nous n’inclurons pas tous ici. Il a également évoqué la mauvaise défense de son équipe.

« Je ne suis pas satisfait de la seconde mi-temps », a déclaré Bordalas. « L’équipe a été très fragile, très vulnérable. Dans le 2-0 et le 3-0, Madrid est entré très facilement dans notre défense et le quatrième était lorsque l’équipe était déjà renversée à la recherche de notre deuxième but.