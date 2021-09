Bordalás n’a jamais battu le Real Madrid

in

Valence affrontera le Real Madrid ce dimanche lors de la cinquième journée de la Ligue, un rival que le nouvel entraîneur du club Mestalla, Joseph Bordalás, n’a pas encore gagné en tant qu’entraîneur.

Bordalás il a dirigé Benidorm, Alicante, Novelda, Hercules, Alcoyano, Elche, Alcorcón et Alavés avant de prendre en charge Getafe en première division, c’est pourquoi le Real Madrid n’a été mesuré qu’en match officiel avec cette équipe.

Au total, le nouvel entraîneur de Valence a affronté le Real Madrid à huit reprises. Tous ces matchs ont été en Ligue et le bilan général de ces matchs est de six victoires pour l’équipe de Madrid et deux nuls.

Ces deux nuls ont en commun d’avoir joué sur le terrain de Getafe, l’un d’entre eux la saison dernière, et de s’être terminés sur le même résultat avec lequel l’affrontement a commencé.

Pour Bordalás, ce sera sa cinquième rencontre officielle avec Valence avec qui il reste invaincu après avoir remporté trois matchs et en avoir fait match nul.