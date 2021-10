Bordalás: « Nous tirons la première mi-temps »

23/10/2021 à 17h32 CEST

L’entraîneur de Valence, José Bordalás, il a assuré que son équipe a tiré la première mi-temps du match de ce samedi contre Majorque et il critiquait le manque de force de ses joueurs et les erreurs commises, bien que satisfait d’avoir sauvé un point à la fin.

« La première mi-temps, nous l’avons lancé et donc le résultat. Sans se jeter à la porte, ils ont marqué deux buts pour nous. Le premier, nous ne pouvons en aucun cas nous adapter, Nous avions été minutes avec des risques inutiles et des balles horizontales. Uros (Racic) a commis une erreur, nous avons perdu le ballon et nous sommes restés debout & rdquor ;, a analysé le technicien, et affirmé que l’erreur du Serbe était « impardonnable ».

« Le deuxième but était également évitable. Je ne peux pas être heureux en aucune façon, il doit être corrigé d’urgence. Nous avons réussi à sauver un point avec un énorme effort & rdquor;, a ajouté Bordalás, qui a insisté sur le fait qu’ils ne peuvent pas se permettre « le luxe & rdquor; encaisser deux buts comme ça.

Il a dit qu’il peut s’agir « d’une erreur individuelle & rdquor; mais que tout le monde, et lui le premier, « ils sont responsables& rdquor ;. De plus, il a admis qu’il aurait pu faire une erreur dans son alignement, dans lequel il a introduit trois changements après avoir dit dans le précédent qu’il ne croyait pas aux rotations.

« Ce n’est pas que je ne crois pas aux rotations, mais que je mets ceux que je pense être meilleurs& rdquor;, a souligné Bordalás, qui a souligné que l’absence de Carlos Soler était due à ne pas prendre de risques en raison des désagréments qu’il traînait et de la présence de Mouctar Diakhaby, Racic et Hélder Costa pour leur bon travail ces derniers jours en matchs et entraînements séances.

« Vous prenez des décisions et le résultat vous dit si vous aviez raison ou non. et le 0-2 à la mi-temps peut dire que je ne l’ai pas fait, mais c’était toujours considéré comme le meilleur pour l’équipe. Je ne suis pas désolé & rdquor;, a-t-il souligné.

Bordalás a déclaré qu’à la mi-temps, il a demandé « mettre une vitesse de plus& rdquor; et que s’ils avaient marqué le premier but plus tôt, ils auraient pu gagner le match. En outre, il a remercié les fans pour leur dynamisme après la mauvaise première mi-temps et a assuré que Majorque ne pouvait pas se plaindre de l’arbitre.

« Si quelqu’un en profite, c’était Majorque car ils ont très peu jouéLe jeu s’est beaucoup arrêté, quelque chose qui peut être compris lorsque vous faites 0-2. Je ne pense pas qu’il y ait eu de mouvement décisif pour que Majorque se plaigne. «