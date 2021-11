Bordalás reporte sa rencontre avec Lim en raison de l’augmentation de l’incidence du covid-19

11/06/2021 à 13:39 CET

L’entraîneur de Valence José Bordalás a admis qu’un voyage à Singapour pour rencontrer personnellement Peter Li était imminent.m, le plus grand actionnaire du club, mais a expliqué qu’il avait été suspendu en raison de l’augmentation de l’incidence du covid-19 dans le pays asiatique.

« Nous avons eu la possibilité de voyager pour être avec Peter Lim prévu mais il y a eu une augmentation de l’incidence du coronavirus et comme à Singapour les réunions de plus de deux personnes ne sont pas autorisées, il est debout et nous verrons & rdquor ;, il expliqua.

Le technicien, qui a déjà rencontré deux fois par télématique Lim, a supposé que s’ils ne peuvent pas se rencontrer personnellement, ils le feront à nouveau de cette façon.

« Si nous ne pouvons pas nous rencontrer en personne, ce sera télématique, mais nous nous reverrons sûrement », a-t-il déclaré.