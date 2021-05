Bordalás, sur le “ pôle ” pour entraîner Valence

18/05/2021

Les chemins de José Bordalás et de Valence semblent voués à se rencontrer. Après la tentative frustrée de l’été dernier, le temps a donné au club et à l’entraîneur une seconde chance. L’option de Javi Gracia n’a pas fini par sortir comme prévu sur les rives du Turia, tandis que le parcours de Getafe a été le pire depuis que l’entraîneur d’Alicante a commencé à diriger le navire Azulona. L’intérêt continue d’exister des deux côtés et cette fois les points finaux sont différents.

Bordalás a été interviewé lundi soir dans «El Transistor» d’Onda Cero et n’a pas voulu se mouiller sur sa possible arrivée dans l’entité Che. «À chaque finale de la saison, la même chose est dite, la saison dernière, ils m’ont également mis en relation avec différentes équipes. Il reste un jour et la seule chose à laquelle je pense est de finir de la meilleure façon possible, essayez de donner une bonne image et ensuite mon président et moi allons nous asseoir, nous analyserons en détail, comment nous faisons chaque saison », a-t-il assuré.

Le profil de José Bordalás est très populaire à Valence. Anil Murthy a plusieurs candidats en vue, mais le premier sur la liste est l’entraîneur d’Alicante. Il a élevé le toit de Getafe à des hauteurs inimaginables et a de nouveau parcouru son bouclier à travers les stades européens emblématiques, profitant au maximum d’une équipe destinée à parcourir la partie inférieure médiane de la table.

Avec un an de plus de contrat à venir, sa clause s’élève à 1,5 million. L’intention de Valence, qui vient du relâchement de trois millions de colonies à Javi Gracia, n’est pas de payer un centime. De la ténacité ou non dans la négociation d’Ángel Torres, les options que le transfert se produit passeront. Le président bleu, après un an avec plus d’ombres que de lumières, valorise plus que jamais un changement sur le banc pour relancer le projet et clôturer l’étape réussie de Bordalás.

Diego Martínez reste au niveau secondaire, Entraîneur de Grenade. Il est un objet de désir dans la Mestalla si Bordalás n’arrive pas, mais aussi dans le Colisée au cas où son technicien ferait ses valises. Quoi qu’il en soit, les événements se précipiteront dans une direction ou une autre dans les prochains jours après la fin de la ligue.