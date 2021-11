Borderlands 2 DLC Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep Now Free

Capture d’écran : 2K

Vous aimez les choses gratuites ? Ils sont certainement beaucoup moins chers que les choses chères, je trouve. Une chose gratuite que vous pourriez avoir en ce moment est le DLC Tiny Tina original de Borderlands 2, disponible sur Epic Game Store maintenant en tant qu’extension autonome (dont le nom correct est « expandalone »). L’idée est de vous enthousiasmer pour le pays des merveilles de Tina Tina de l’année prochaine.

Je vais être honnête, il va me falloir beaucoup de choses pour me motiver à jouer plus de Borderlands. Le jeu original de 2009 était une approche rafraîchissante de la coopération à quatre joueurs, avec un style graphique alors nouveau, mais wow est-ce que son « humour » est devenu rapidement fatiguant. Je me suis amusé avec des copains, jusqu’à ce que tout cela me paraisse épuisant.

La première suite semblait juste être beaucoup plus la même, seulement maintenant avec beaucoup trop de confiance imméritée. Vous vous souvenez de cette bande-annonce dubstep ? « 96,5% DE PLUS DE WUB WUB. » Brrrr. Oui. Pour moi, j’ai toujours eu l’impression que l’incarnation du jeu vidéo de Randy Pitchford faisait un tour de magie lors d’un événement de jeu.

Mais peut-être avez-vous adoré ? Et peut-être avez-vous encore plus aimé Borderlands 3 et avez-vous été suspendu au plafond avec enthousiasme en attendant le pays des merveilles de mars prochain. Ou, comme c’est très possible, le matériel promotionnel de Wonderland vous fait-il penser à un retour à la franchise ? (Dont le nom correct est « Ponderland ».)

L’assaut de Tiny Tina sur Dragon Keep était le morceau le mieux reçu du DLC Borderlands 2, il est donc judicieux de le reconditionner comme son propre jeu plus court. Alors que le personnage était dans Borderlands 3 (bien qu’appelé juste Tina à cette époque), cela fait sept ans non négligeable qu’elle n’a pas été la dernière cible.

Si vous voulez jouer au jeu sur PlayStation, Xbox ou sur PC via Steam, cela vous coûtera pas mal de 10 $. Cependant, récupérez-le sur Epic Games Store avant le 16 et vous pourrez l’avoir sur PC pour nada.

Pendant ce temps, Tiny Tina’s Wonderland est prévu pour le 25 mars de l’année prochaine. Attendez-vous donc à ce qu’il sorte vers mai.