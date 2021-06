Borderlands 3 est libre de jouer ce week-end sur Stadia, Madden NFL 22 en précommande

C’est une grosse semaine pour Stadia. L’équipe avait beaucoup à partager dans son article de blog hebdomadaire soulignant la semaine à venir pour la plate-forme, et ceux-ci incluent un week-end gratuit avec Borderlands 3, les précommandes de Madden NFL 22, Stadia devenant disponible sur mobile, Stadia sur Android TV, et plus encore.

Borderlands 3 devrait être gratuit du jeudi 24 juin au lundi 28 juin pour toute personne disposant d’un abonnement Stadia Pro. Il sera également réduit à 19,79 $ jusqu’au 1er juillet dans la boutique Stadia, vous avez donc environ une semaine pour profiter de l’offre.

Google a également révélé que Stadia est désormais disponible sur les appareils mobiles Android et Android TV. Cela a été long à venir pour le service, et envisage une omission flagrante depuis un certain temps maintenant. Si vous ne possédez pas l’un des appareils Android TV OS officiellement pris en charge, vous pouvez opter pour la prise en charge expérimentale pour jouer à Stadia.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Ailleurs, Hello Engineer et les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : le jeu vidéo officiel a été lancé sur Stadia. Vous pouvez probablement deviner de quoi il s’agit en fonction de son nom. Hello Engineer, cependant, est un jeu de construction multijoueur dans l’univers Hello Neighbor. Il était d’abord disponible en accès anticipé et est maintenant disponible avec sa version complète.

Bien que je ne pense pas que ceux-ci deviendront certains des meilleurs jeux Stadia, ils s’ajoutent toujours à une liste croissante dont Stadia a sûrement besoin pour rester compétitif sur le marché.

