Borderlands 3 obtient cinq semaines d’événements pour célébrer son deuxième anniversaire

Boîte de vitesses se prépare à apporter de grandes mises à jour à Frontières 3 pour célébrer le deuxième anniversaire du jeu en septembre, et les célébrations commencent aujourd’hui.

Le premier événement, appelé Piller l’univers, se déroule du 12 août au 9 septembre.

“Deux ans depuis le lancement et Borderlands 3 est toujours aussi fort, tout cela grâce à vous – la communauté Borderlands”, indique un communiqué de presse du studio. “Chaque semaine pendant Loot the Universe, les planètes de Borderlands 3 deviendront à tour de rôle un bastion de meilleures gouttes, avec des types spécifiques de butin légendaire ayant des chances accrues de tomber dans l’une des zones de cette planète.”

Cela signifie que si vous vous rendez aux endroits suivants aux dates suivantes, vous pourrez récupérer un très bon butin au fil du temps :

• Pandore dans la première semaine du 12 au 19 août,

• Prométhée dans la deuxième semaine du 19 au 26 août,

• Éden-6 dans la troisième semaine du 26 août au 2 septembre

• Nekrotafeyo dans la quatrième semaine du 2 au 9 septembre

Et ce n’est pas tout. « Le plaisir ne s’arrête pas après votre tournée galactique ! À partir du 9 septembre à 9 h 00, heure du Pacifique, deux autres mini-événements commencent en tandem (et se terminent une semaine plus tard) : Mayhem rendu doux, où vous ne rencontrerez que des modificateurs faciles en mode Mayhem ; et Montre-moi l’éridium, qui accorde une augmentation des baisses d’Eridium et des remises sur les articles Eridium », indique le communiqué de presse.

Gearbox dit également qu’il y a plus à venir le grand jour – le 13 septembre – aussi. Mais il ne révèle pas encore ce que c’est, car « il ne veut pas gâcher la surprise ». Assez juste, vraiment.

Récemment, nous avons appris que plusieurs développeurs de renom de Gearbox ont quitté le studio ensemble. Le fondateur de Gearbox, Randy Pitchford, a déclaré qu’ils partaient “dans les meilleurs termes”, précisant que cela ne perturberait pas le développement de ce projet, ou Tiny Tina’s Wonderlands, qui retient actuellement toute l’attention du studio.

Borderlands 3 a reçu le jeu croisé plus tôt cette année, vous pouvez donc maintenant jouer avec d’autres sur Xbox One, Xbox Series X/S, Mac, Stadia et PC via Steam et Epic Games Store. En d’autres termes, le jeu croisé est disponible sur toutes les plateformes pour lesquelles le jeu est disponible, à l’exception de PS4 et PS5.