Borderlands 3 obtient un gâteau pour son deuxième anniversaire, et ce n’est pas un mensonge

in

Borderlands 3 organise deux mini-événements au cours des deux prochains jours pour célébrer le deuxième anniversaire du jeu. Annoncé sur le site Web de Borderlands, deux mini-événements auront lieu, chacun d’une durée de 48 heures.

Les deux événements sont Loot Monster Mayhem et Freebies au marché noir de Maurice, tous deux en direct maintenant, se terminant le 15 septembre à 8h59 PT / 11h59 HE. L’événement Loot Monster Mayhem augmente le taux d’apparition des variantes d’ennemis de butin, qui libèrent des goodies supplémentaires. Les joueurs pourront également rechercher le distributeur automatique du marché noir de Maurice pendant l’événement, qui offrira du butin gratuit. Le distributeur automatique de Maurice apparaît chaque semaine dans un emplacement non DLC différent, les joueurs devront donc le traquer.

Gearbox propose également deux codes de changement de vitesse spéciaux pendant l’événement. Le premier déverrouille trois objets cosmétiques, le skin Popsychle Vault Hunter de couleur gâteau à la crème glacée, le bijou d’arme Pain Freeze et le skin Field Trip Echo Device. Le deuxième code de décalage donne aux joueurs une clé en diamant, qui donne accès à l’armurerie de diamant, où les joueurs recevront quatre objets, dont l’un est garanti légendaire. Les codes de changement peuvent être échangés dans le menu social du jeu ou sur le site Web des codes de changement de Gearbox.

Codes d’équipe :

Cosmétiques : KH5J3-9BSSS-K6WF9-RT3BB-FTBCJClé diamant : CHC3J-TCHSZ-5XCXH-FTTJJ-JZ55S

Gearbox a récemment annoncé que Tiny Tina’s Wonderlands, un spin-off de Borderlands inspiré de Dungeons and Dragons, sortira le 25 mars 2022.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.