Borderlands Dev Gearbox dit qu’il pourrait “ s’étendre en dehors ” du Texas sur le transgenre

Le fabricant de Borderlands Gearbox Software a déclaré qu’il pourrait s’installer en dehors du Texas et des États-Unis à la suite de la proposition de loi sur les transgenres.

Comme l’a rapporté Kotaku, le directeur des partenariats institutionnels de la société a témoigné à la Chambre des représentants du Texas pour s’opposer au projet de loi 4042 de la Chambre de l’État. Cela aurait pour effet que les athlètes transgenres des écoles publiques concourent en fonction de leur sexe tel qu’attribué à la naissance. Il a été largement critiqué comme discriminatoire.

«Je suis Texan», a déclaré Najjab. “Je suis né ici. Je sais que c’est un endroit accueillant et convivial. Je veux que nous poussions cela, pas que nous inventions des lois dont nous n’avons pas besoin.

Il a poursuivi: «Notre société de jeux est en compétition dans le monde entier. Nous vendons plus en Asie qu’aux États-Unis. Nous apportons beaucoup d’argent dans cet État. Nous avons notre siège ici. Ne nous conduisez pas là où nous devons commencer à nous développer en dehors du Texas et hors du pays. Nous voulons continuer à faire des affaires ici. »

Gearbox a récemment été acquis par Embracer Group dans le cadre d’une transaction d’une valeur de 1,3 milliard de dollars.

