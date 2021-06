Borderlands : Jamie Lee Curtis partage le premier aperçu de Cate Blanchett dans le rôle de Lilith

Cate Blanchett n’est certainement pas une novice en ce qui concerne le monde de la réalisation de films à succès, ayant joué Galadriel dans la franchise de la Terre du Milieu de Peter Jackson et Hela dans Thor: Ragnarok de Taika Waititi, mais même cette photo suggère qu’elle dégagera un nouveau nouvelle ambiance à Borderlands, et c’est extrêmement excitant. Comme décrit par Jamie Lee Curtis dans la légende, Lilth est “l’héroïne légendaire du film, le dynamitage psychopathe, la chasse au coffre, la renarde avec une mauvaise attitude”, et compte tenu du talent extrême de Blanchett, ce devrait être un plaisir à regarder.

Plus à venir…