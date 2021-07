Borderless Capital ferme un fonds de 10 millions de dollars pour exploiter et participer à HNT

Borderless Capital, une société de capital-risque axée sur la croissance de l’écosystème d’Algorand, a fermé le HNT.Fund pour 10 millions de dollars, a appris Invezz dans un communiqué de presse de la société. Le fonds a été conçu dans le but d’exploiter et de parier l’hélium (HNT / USD), le jeton natif du People’s Network, qui est basé sur la technologie Helium blockchain et LoRaWAN.

Système de minage basé sur un algorithme innovant de preuve de couverture

Le fonds soutiendra la blockchain à l’hélium en pariant et en exploitant le jeton sur la base d’une preuve de couverture, un algorithme qui récompense les utilisateurs exécutant des points d’accès liés à la blockchain de crypto-monnaie. Les hotspots prennent en charge l’écosystème de la blockchain HNT en créant un réseau radio à faible consommation qui relie les appareils IoT au Web.

Fonds pour lancer 100 validateurs d’hélium

HNT.Fund lancera environ 100 validateurs d’hélium, qui utilisent un mécanisme de preuve de participation pour participer à la production et à la confirmation de blocs. Les utilisateurs s’engagent HNT via ce mécanisme. Le Groupe Consensus, dont le réseau s’étend sur 70 000 Hotspots dans 90 pays, réalisera la production de blocs. Le groupe a l’intention de s’étendre aux appareils 5G/CBRS en 2021.

Des experts de premier plan parmi les partenaires de HNT.Fund

Les commanditaires du fonds comprennent l’ancien COO de Twitter Adam Bain, le PDG et fondateur d’Extend Woodrow Levin, Sandeep Nailwal, co-fondateur de Polygon ; Le fondateur de Bibox Exchange, Aries Wang, et les partenaires de GoldenTree, Deeb Salem, Steven Tannanbaum et Joseph Naggar.

L’une des principales initiatives futures du fonds consiste à créer un HNT enveloppé dans l’écosystème d’Algorand afin de créer des opportunités plus lucratives pour le jeton sur la blockchain du contrat intelligent d’Algorand. Le HNT enveloppé aura des utilisations CeFI et DeFi grâce aux performances et à la flexibilité supérieures d’Algorand, permettant aux utilisateurs d’échanger le jeton ou de gagner en performances.

Le PDG et associé directeur de Borderless, David Garcia, a commenté le développement :

« Nous considérons la blockchain à l’hélium comme la couche de connectivité pour les réseaux matériels, où il est possible de construire la prochaine génération d’appareils IOT et d’applications IOT, et nous avons une opportunité unique de la connecter avec le futur logiciel financier fourni par le réseau Algorand. . Aider à unir les deux écosystèmes (réseau IOT de matériel et réseau financier de logiciels) nous rapprochera de la société du futur et créera de la valeur pour les deux écosystèmes en même temps ».

