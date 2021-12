Borderless Capital lance un fonds de 500 millions de dollars axé sur Algorand

Borderless Capital lance un ALGO Fund II de 500 millions de dollars pour aider à développer des projets construits sur la blockchain d’Algorand.

La société a annoncé mardi que le fonds investirait dans « des actifs numériques alimentant la prochaine génération d’applications décentralisées au-dessus du réseau de blockchain d’Algorand », y compris des projets « pour perturber l’économie des créateurs avec [non-fungible tokens] et les initiatives qui peuvent augmenter le capital de l’ALGO [decentralized finance] l’écosystème grâce à l’extraction de liquidités, aux prêts, aux emprunts et à l’agriculture de rendement », a déclaré la société dans le communiqué de presse. pour continuer à croître », a déclaré David Garcia, associé directeur fondateur de Borderless, dans le communiqué. La société basée à Miami fait partie des principaux investisseurs de l’écosystème d’Algorand. En juin 2019, elle a lancé un fonds ALGO I de 200 millions de dollars. Borderless a déclaré qu’il concentrait actuellement 400 millions de dollars d’investissements sur des projets d’Algorand via différents fonds. La société a déclaré que son fonds ALGO I avait investi dans plus de 100 entreprises au cours des 30 derniers mois. , y compris Tinyman, Yieldly.Finance, Reach, Opulous et Flare Network. C’est la deuxième injection majeure de capital-risque pour Algorand en autant de jours. L’ancien dirigeant de Citi, Matt Zhang, a annoncé lundi un nouveau fonds de capital-risque de 1,5 milliard de dollars avec Algorand recruté comme partenaire stratégique.

