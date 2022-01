Bordures COVID: le Bengale occidental ferme des écoles et des collèges; bureaux autorisés avec 50% des effectifs

Les bars et les restaurants ont été autorisés à rester ouverts avec une capacité de 50% jusqu’à 22 heures, tandis que la livraison à domicile de nourriture et d’autres produits essentiels a été autorisée selon les heures d’ouverture habituelles.

Le gouvernement du Bengale occidental a rétabli des restrictions plus strictes liées au COVID au milieu d’une forte augmentation des cas, fermant tous les établissements d’enseignement à partir de lundi et permettant aux bureaux de fonctionner avec un effectif de 50%.

Lors d’une conférence de presse dimanche, le secrétaire en chef HK Dwivedi a annoncé que seuls les services essentiels seront autorisés à fonctionner entre 22 heures et 5 heures du matin dans l’État jusqu’au 15 janvier.

« À partir de demain, toutes les activités académiques dans les écoles, les collèges et les universités resteront fermées. Seules les activités administratives seront autorisées avec 50 pour cent d’employés à la fois », a-t-il déclaré.

Les décisions concernant les examens des commissions scolaires seront prises par les commissions respectives, a-t-il ajouté.

Les vols en provenance de Mumbai et de New Delhi ne circuleront que deux fois par semaine, et aucun vol en provenance du Royaume-Uni ne sera autorisé pour le moment, a déclaré Dwivedi.

« Dans le cadre des restrictions, les vols en provenance de ces deux villes ne fonctionneront que deux fois par semaine – les lundis et vendredis », a-t-il déclaré.

«Nous avons temporairement suspendu les vols en provenance du Royaume-Uni. Pour les passagers en provenance de pays sans risque, nous avons rendu obligatoires les tests antigéniques rapides. Si elle est positive, la personne concernée devra subir un test RT-PCR », a déclaré Dwivedi.

Cependant, les passagers en provenance du Royaume-Uni peuvent atterrir dans une autre ville et prendre un vol intérieur ou un train pour le Bengale occidental, a-t-il précisé.

Le secrétaire en chef a déclaré qu’une décision sur les élections municipales qui s’ensuivront, prévues le 22 janvier, dans quatre villes de l’État sera prise par la Commission électorale de l’État (SEC).

«C’est la responsabilité de la SEC et il ne sera pas approprié pour nous de commenter cette affaire. Laissons la SEC décider de la manière de mener les élections en suivant les protocoles COVID-19 », a-t-il déclaré.

Les trains locaux seront autorisés à fonctionner avec une capacité de 50% jusqu’à 19 heures, tandis que tous les centres commerciaux et marchés seront autorisés à rester ouverts jusqu’à 22 heures, mais avec la moitié de leurs capacités, a-t-il déclaré.

Les trains longue distance circuleront selon leur horaire habituel. Les trains du métro de Kolkata fonctionneront également selon leur horaire habituel, mais avec une capacité de 50 %.

« Tous les bureaux gouvernementaux et privés fonctionneront avec 50 pour cent de la main-d’œuvre. Le travail à domicile sera encouragé dans la mesure du possible », a déclaré le responsable.

Toutes les attractions touristiques, y compris les zoos, resteront fermées. En outre, les piscines, les salons, les spas, les centres de bien-être et les gymnases ont été fermés, a-t-il déclaré. Les salles de cinéma et les théâtres ont été autorisés à fonctionner à 50 % de leur capacité. Les réunions et conférences ont été autorisées avec un maximum de 200 personnes à la fois ou 50 % de la capacité de la salle, selon la plus faible des deux.

Les bars et les restaurants ont été autorisés à rester ouverts avec une capacité de 50% jusqu’à 22 heures, tandis que la livraison à domicile de nourriture et d’autres produits essentiels a été autorisée selon les heures d’ouverture habituelles.

Pas plus de 50 personnes seront autorisées dans les mariages, et seulement 20 personnes seront autorisées lors des funérailles et des funérailles, a déclaré le secrétaire en chef.

Le gouvernement de l’État a demandé à la direction des industries, usines, moulins, jardins de thé et autres établissements commerciaux de garantir le strict respect des directives.

Les camps « Duare Sarkar » (gouvernement à domicile), qui devaient commencer à partir du 2 janvier, ont été reportés d’un mois et commenceront le 1er février, a déclaré le responsable.

Dwivedi a également appelé les différentes organisations de commerçants à assurer un assainissement régulier des marchés et à faire respecter les directives.

« Personne ne sera autorisé sur les marchés sans masques », a-t-il déclaré.

Une zone avec plus de cinq patients COVID sera désignée comme une zone de micro-confinement, a-t-il déclaré.

« Il existe actuellement 11 de ces micro-zones de confinement à Calcutta », a-t-il déclaré. Les hôpitaux ont été invités à opérationnaliser au moins 50% des installations de quarantaine institutionnelles qui existaient pendant la deuxième vague de la pandémie, a déclaré le secrétaire en chef.

Tous les hôpitaux publics et privés ont été invités à revoir les modalités de traitement des patients COVID, et tous les patients COVID asymptomatiques sont invités à rester isolés à domicile, a-t-il déclaré.

Le gouvernement a décidé d’ouvrir des foyers sûrs au stade Gitanjali, à Haj House et à Pratidin Bhavan, a déclaré Dwivedi.

L’administration du district, la police et les autorités locales veilleront au strict respect des directives, a déclaré le responsable.

Déclarant qu’il n’y a que 1,5% d’occupation des lits d’hôpitaux au Bengale occidental, Dwivedi a exhorté les gens à ne pas paniquer et à suivre les directives.

« Toute violation des restrictions sera passible de poursuites conformément aux dispositions de la Loi de 2005 sur la gestion des catastrophes et du Code pénal indien », a-t-il déclaré.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.