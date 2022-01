Bordures de Covid-19 au Gujarat : pas de cours physiques dans les écoles jusqu’au 9, vérifiez les détails

Les personnes faisant partie des services d’urgence, les femmes enceintes, les patients et leurs accompagnateurs et ceux qui voyagent pour prendre des vols, des bus et des trains seront autorisés à faire la navette pendant le couvre-feu nocturne.

Au milieu de l’augmentation des cas de coronavirus, le gouvernement du Gujarat a prolongé vendredi de deux heures le couvre-feu nocturne dans 10 villes. Il n’y aurait pas de cours en personne à l’école pour les élèves de Std du premier au neuvième jusqu’au 31 janvier, a-t-il annoncé. Le Gujarat a enregistré 5 396 nouveaux cas de coronavirus depuis jeudi soir, selon le ministère de la Santé. Pour freiner la propagation de l’infection, le gouvernement a demandé aux écoles d’arrêter l’enseignement hors ligne pour les classes 1 à 9 jusqu’au 31 janvier et de continuer avec uniquement des cours en ligne. Les centres de coaching pour les étudiants de la classe 9 et plus et ceux pour les cours de troisième cycle ainsi que les examens compétitifs peuvent fonctionner avec une capacité de 50%, indique le communiqué officiel. Le couvre-feu nocturne est déjà en vigueur dans huit grandes villes – Ahmedabad, Vadodara, Rajkot, Surat, Gandhinagar, Jamnagar, Bhavnagar et Junagadh. L’heure du couvre-feu était de 23 heures à 5 heures du matin. Maintenant, ce sera de 22 heures à 6 heures du matin. De plus, le couvre-feu nocturne sera également mis en œuvre dans les villes d’Anand et de Nadiad.

Les personnes faisant partie des services d’urgence, les femmes enceintes, les patients et leurs accompagnateurs et ceux qui voyagent pour prendre des vols, des bus et des trains seront autorisés à faire la navette pendant le couvre-feu nocturne. Tous les autres n’ont pas le droit de s’aventurer dans ces 10 villes de 22 heures à 6 heures du matin. Les magasins et autres établissements commerciaux de ces villes peuvent fonctionner jusqu’à 22 heures, tandis que la livraison à domicile de nourriture est autorisée jusqu’à 23 heures. Dans tout l’État, les complexes sportifs et les stades sont autorisés à organiser des événements sportifs sans spectateurs, tandis que les salles de cinéma, les gymnases, les parcs aquatiques, les piscines, les bibliothèques et les auditoriums peuvent fonctionner à 50 % de leur capacité. Les personnes associées à de telles activités commerciales, y compris les propriétaires et les employés, doivent être entièrement vaccinées, a déclaré le gouvernement.

Les jardins publics de l’état seront fermés après 22 heures. Les nouvelles directives stipulent que pas plus de 400 personnes sont autorisées à assister à des événements sociaux, religieux, éducatifs, politiques ou culturels, y compris les mariages, tandis que pour les funérailles et les derniers sacrements, la limite a été fixée à 100. Pendant ce temps, à la suite des représentations faites par des avocats, la Haute Cour du Gujarat a décidé vendredi d’arrêter les audiences physiques. À partir de lundi 10 janvier, la Haute Cour « fonctionnera en mode virtuel uniquement par vidéoconférence jusqu’à nouvel ordre », indique une circulaire.

