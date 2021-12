Bordures de Delhi Omicron: le système impair sous alerte jaune irrite les commerçants et les détaillants

Facilité de faire des affaires pour les MPME : les restrictions ont été annoncées alors que le taux de positivité de Covid à Delhi a augmenté au-delà de 0,5% ou le niveau -1, également connu sous le nom d’alerte jaune dans le cadre du plan d’action de réponse graduée Covid (GRAP) du gouvernement.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Les commerçants et les propriétaires de magasins à Delhi sont furieux contre les restrictions liées à Covid annoncées mardi par le gouvernement du parti Aam Aadmi (AAP) dirigé par Arvind Kejriwal. Se remettant de la deuxième vague de la pandémie, les détaillants craignent de lourdes pertes et une crise du fonds de roulement dans les prochains jours. Kejriwal a déclaré une «alerte jaune» dans la capitale avec effet immédiat au milieu d’une augmentation des cas Omicron. Parmi les directives émises, les centres commerciaux et les magasins ne sont autorisés à fonctionner que sur une base impair-pair, entre 10 heures et 20 heures. Les restaurants fonctionneront à demi-capacité et devront fermer à 22h. Les mariages sont autorisés avec jusqu’à 20 personnes uniquement, tandis que les bureaux privés sont autorisés avec jusqu’à 50% du personnel.

« Nous pourrions voir plus de 50 % de perte du chiffre d’affaires combiné d’environ 2 crore de roupies par jour dans quelque 200 magasins en raison de cette décision du gouvernement. L’annonce a été une surprise car les commerçants et les propriétaires de magasins ont suivi tous les protocoles Covid. Pourquoi les commerçants devraient-ils être pénalisés pour le péché de quelqu’un d’autre ? Le défi concerne la vente ambulante et non les magasins. Pourquoi le gouvernement cause des problèmes aux magasins? Comment les magasins paieraient-ils le loyer étant donné qu’environ 50 pour cent des magasins sont loués. Les salaires des employés et autres frais généraux seraient également un défi », a déclaré à Financial Express Online Sanjeev Mehra, président de la Khan Market Traders Association.

Les restrictions ont été annoncées alors que le taux de positivité de Covid à Delhi a augmenté au-delà de 0,5% ou le niveau -1, également connu sous le nom d’alerte jaune dans le cadre du plan d’action de réponse graduée Covid (GRAP) du gouvernement. Le plan a été notifié par le gouvernement en août de cette année. Le taux de positivité pour Delhi s’élevait mardi à 0,89% avec 496 nouveaux cas de Covid et un décès au cours des dernières 24 heures. Le nombre de cas actifs de la ville était de 1 612 tandis que les cas Omicron s’élevaient à 165, selon les données du ministère de la Santé.

« Cela entraînerait des pertes énormes pour tous les propriétaires de magasins qui vendent des vêtements d’hiver. Nous avons environ 300 magasins et l’impact sur le chiffre d’affaires serait de plus de 50 %. De plus, comme l’heure est jusqu’à 20 heures, les propriétaires de magasins manqueraient les affaires des personnes venant après 20 heures. Nous sommes principalement un marché de l’habillement », a déclaré à Financial Express Online Murli Mani, président d’Ajmal Khan Road de Karol Bagh, Vyapar Mandal.

La semaine dernière, une vidéo était devenue virale sur les réseaux sociaux montrant une situation semblable à une bousculade prétendument sur le marché Sarojni Nagar de Delhi où des acheteurs ont été vus bafouer les protocoles de Covid, y compris la distanciation sociale. Les commerçants avaient cité les colporteurs comme la principale raison de telles situations.

«Nous avons exhorté le gouvernement à se prononcer sur de telles situations dues aux colporteurs sur le marché. Les magasins suivent les protocoles Covid mais le problème est dans la rue. Comment vous assureriez-vous que les acheteurs suivent un comportement approprié à Covid. Le gouvernement de Delhi devrait s’assurer, par l’intermédiaire de gardes à domicile, que la distance sociale est maintenue. Le masque n’est pas la seule solution. Nous nous attendons à une perte d’entreprise d’environ 20 à 25 % pour le marché quotidiennement », a déclaré à Financial Express Online Sanjeev Madan, président de la Lajpat Nagar Market Association.

L’organisme des commerçants, la Confédération de tous les commerçants indiens (CAIT), a également publié mardi une déclaration qualifiant la décision impair-pair du gouvernement d’absurde.

« Cela ne réduira pas le nombre croissant de cas d’Omicron ou de Covid. Au contraire, les commerçants et les clients devront faire face à d’énormes problèmes… Il est extrêmement nécessaire que le gouvernement de Delhi, au lieu d’opérer les marchés sur un verrouillage complet ou sur le système pair-impair, trouve des moyens d’encourager et motiver les gens à adopter le protocole de sécurité Covid », a déclaré Praveen Khandelwal, secrétaire général du CAIT.

