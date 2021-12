Commerce et investissement

Bored Ape Yacht Club (BAYC) renverse le prix plancher CryptoPunks, mais seulement brièvement

23 décembre 2021

Pour la première fois, le prix plancher des NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) a renversé celui des CryptoPunks.

Le retournement s’est produit mercredi lorsque le prix le plus bas auquel BAYC était disponible à la vente est passé à 53,9 ETH, tandis que le prix plancher d’un CryptoPunk NFT était de 52,69 ETH.

Aujourd’hui, cependant, le prix le plus bas pour le punk est de 53 ETH, tandis que le prix plancher d’un BAYC est tombé à 52,2 ETH.

Les NFT BAYC et CryptoPunks ont tous deux une collection fixe de 10 000 objets de collection numériques uniques sur la blockchain Ethereum. Cependant, les CryptoPunks sont les OG NFT lancés en 2017, tandis que BAYC n’est arrivé sur le marché qu’en avril.

En ce qui concerne le prix, le plus élevé qu’un BAYC ait été vendu était un singe à fourrure d’or BAYC # 8817 pour 3,4 millions de dollars, tandis qu’un Alien CryptoPunk # 7523 a été vendu pour un record de 11,8 millions de dollars. Les deux ont été vendus lors d’une vente aux enchères Sotheby’s.

Fait intéressant, alors que le prix plancher des CryptoPunks est en baisse constante, les NFT BAYC ont vu leur valeur augmenter régulièrement.

Être des punks haussiers contre des singes un peu comme DeFi contre des pièces de chien. S’attendre à ce que le grand public achète des choses déjà pompées par les natifs de la crypto juste parce que les OG l’ont fait au lieu de marques/récits plus pertinents sur le plan culturel Félicitations @BoredApeYC pic.twitter.com/r8fsWyxb7g – Andrew Kang (@Rewkang) 22 décembre 2021

Contrairement aux propriétaires de CryptoPunk NFT, cependant, qui n’obtiennent pas le droit d’utiliser leurs NFT à des fins commerciales, le créateur de BAYC NFT Yuga Labs accorde à ses titulaires les droits de propriété intellectuelle. Certains des détenteurs de BAYC utilisent désormais leurs droits pour créer un jeu basé sur la blockchain avec la société de logiciels basée à Hong Kong Animoca Brands.

Larva Labs, la société derrière CryptoPunks, a également signé un accord avec l’agence hollywoodienne UTA pour utiliser l’image des punks dans les médias grand public.

Pendant ce temps, l’équipe BAYC prévoit également de publier son jeton natif l’année prochaine, ce qui l’aidera davantage à gagner du terrain.

En octobre, l’équipe BAYC s’est rendue sur Twitter pour partager que s’il est « stupidement facile » de lancer un token, et en quelques minutes, il est plus compliqué de « construire un token conforme à la loi et de le configurer de manière responsable. , de manière durable.

L’équipe a également cité d’autres préoccupations telles que l’utilité, la gouvernance, les avantages pour le propriétaire et la portée du public qui rendent le lancement du jeton délicat et doivent être résolus, pour lesquelles elle travaille avec une équipe juridique.

