Boricuas cherchera à briller en dehors de Porto Rico

San Juan, Porto Rico- Menés par le manager portoricain Ricardo Figueroa et Split-T, les jeunes boxeurs portoricains Omar Rosario, Juan Zayas et Bryan “Chary” Chevalier chercheront à briller dans des combats importants qui auront lieu dans les prochains semaines à Las Vegas, en République dominicaine et en Californie.

“Nous travaillons dur pour donner un atelier aux garçons”, a déclaré Figueroa, qui gère également la carrière de José ‘Cheito’ Román. « L’engagement que j’ai, comme Split-T, est de garder nos boxeurs actifs. La semaine dernière, John Bauza a brillé à Las Vegas, battant Christon Edwards par KO. Le travail est en cours et de grands combats vont continuer. Nous sommes très reconnaissants envers Top Rank, Universal Promotions, Miguel Cotto Promotions, Golden Boy Promotions et DiBella Entertainment pour le travail qu’ils font. Nous continuerons à briller.”

Le prometteur boxeur super léger, Omar Rosario (3-0, 1KO), entrera sur le ring ce samedi 19 juin à Las Vegas, où il aura un dangereux duel en quatre rounds sans défaite contre l’Américain Wilfred Mariano (3-0, 2KO’s ).

Pendant ce temps, le vendredi 25 juin à Saint-Domingue, en République dominicaine, le boxeur poids coq Bayamon, Juan Zayas (3-0, 3KO), se battra en quatre rounds contre le prometteur boxeur dominicain Yeimy Mejías, qui fera ses débuts professionnels. .

Pendant ce temps, le champion WBO Latin par intérim de Bayamon dans la division poids plume, Bryan “Chary” Chevalier (15-1-1, 12KO’s), aura le défi le plus important de sa jeune carrière, ceci lorsqu’il mesurera ses forces contre Diego De la Hoya (22-1, 10KO’s) au combat qui aura lieu le vendredi 9 juillet en Californie.

« Ce sont les combats qui font grandir les boxeurs. Nous devons leur présenter des défis de plus en plus importants pour les amener au niveau supérieur. Ils font le travail dans le gymnase, et je suis sûr qu’ils brilleront sur le ring », a conclu Figueroa.