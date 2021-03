Boris a averti: Price jette le gant alors que l’indépendance soutient la croissance «Traitez-nous mieux» | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre a déjà été aux prises avec la pression continue de l’Écosse pour autoriser un deuxième référendum sur l’indépendance au cas où le SNP arracherait une majorité globale aux élections de mai. Le leader de Plaid Cymru, Adam Price, a averti Boris Johnson que son parti exigerait immédiatement plus de « respect constitutionnel » de Westminster pour renforcer le soutien croissant à l’indépendance. M. Price a déclaré à Times Radio: « Dans les limites du système existant, au Pays de Galles, nous avons constamment un bras attaché dans le dos.

«Regardez l’énergie, par exemple, nous ne sommes pas en mesure de décider des projets énergétiques au Pays de Galles d’un certain niveau, nous n’avons pas de contrôle sur la réforme agraire, certaines des choses de base.

« La première chose qui se produirait avec l’élection d’une administration dirigée par Plaid Cymru est que cela nous donnerait le mandat clair de dire à Westminster, même ici et maintenant, ‘vous devez commencer à traiter le Pays de Galles avec une bien plus grande constitution le respect’. »

M. Price a insisté sur le fait que Plaid Cymru cherchait à recevoir le même traitement que le premier ministre écossais Nicola Sturgeon en raison de la position influente que le SNP exerce actuellement en Écosse.

Il a poursuivi: «La même parité et la même estime qui ont été accordées à l’Écosse en raison de la force du SNP.

«C’est le genre de secousse électrique dans le corps politique britannique que vous obtiendriez avec l’élection d’un gouvernement Plaid Cymru.

« Pourquoi avons-nous cette conversation? C’est à cause de l’augmentation du soutien à l’indépendance. »

Une enquête Savanta ComRes menée plus tôt en mars pour le compte d’ITV News Tonight a révélé que le soutien à l’indépendance était à un niveau record parmi les répondants.

Un peu moins de 40% des participants ont déclaré qu’ils voteraient pour que le Pays de Galles se sépare du Royaume-Uni, évoquant un sentiment de mécontentement face à la réponse de Westminster à la crise sanitaire des coronavirus.

La professeure de politique publique Laura McAllister a suggéré que le sondage semblait montrer une «élévation spectaculaire» en faveur de l’indépendance galloise.

Le professeur McAllister a déclaré: « Nous savons qu’il y a eu une augmentation du nombre de ceux qui se disent` `indy curieux » et, étant donné que les sondages ont régulièrement montré que les plus grands niveaux de soutien à l’indépendance se trouvent dans les groupes d’âge les plus jeunes, tout cela suggère que l’indépendance sera une vie question dans ces élections du Senedd et au-delà.

Elle a poursuivi: «S’il y a une volonté d’indépendance écossaise, je ne pense pas qu’il y ait un appétit pour nous ici au Pays de Galles qui se retrouve avec une sorte de croupe du Royaume-Uni.

« Je pense que ce serait probablement le plus grand propulseur vers l’indépendance du Pays de Galles. »

Le Premier ministre Boris Johnson a cependant réitéré à la suite de la publication du sondage qu’il «reste pleinement engagé à renforcer et niveler toutes les régions du pays en autonomisant les communautés locales et en réformant le gouvernement central».

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: « Il a été clair que toutes les régions du Royaume-Uni sont plus fortes ensemble et il se tiendra toujours contre ceux qui tentent de séparer le Royaume-Uni », ont-ils déclaré.

«Le Royaume-Uni est l’union politique et économique la plus réussie que le monde ait jamais connue, et cette pandémie et notre réponse collective, du programme de congés à l’achat de vaccins et au soutien de notre personnel militaire, ont montré que nous sommes à notre meilleur lorsque nous travaillons ensemble vers un objectif commun », a affirmé le porte-parole.

«Aujourd’hui plus que jamais, les gens veulent voir le gouvernement britannique et les administrations décentralisées travailler ensemble pour protéger les vies et les moyens de subsistance à travers notre pays.»