Boris a averti que les députés conservateurs se souvenaient des points positifs du départ de Thatcher alors que le leadership était en péril | Politique | Des nouvelles

Le professeur Paul Whiteley de l’Université d’Essex, expert en comportement politique, a parlé à Express.co.uk du résultat de l’élection partielle du North Shropshire et de ce qui pourrait arriver ensuite pour Boris Johnson. L’universitaire en politique a expliqué qu’il était possible que le Premier ministre voit des défis à son leadership après quelques mois si les choses ne s’amélioraient pas et a noté comment une chose similaire est arrivée à Margaret Thatcher. Le professeur Whiteley a noté comment les sondages ont placé le parti travailliste devant Boris Johnson et a déclaré que les députés conservateurs se souviendront de la façon dont l’éviction de la Dame de fer, qui a également été submergée par la controverse vers la fin de son mandat, a finalement aidé les conservateurs à récupérer leur popularité.

Parler à Express.co.uk. On a demandé au professeur Whiteley si le premier ministre verrait d’autres lettres de défiance émerger au cours de la période de Noël.

Le président du comité de 1922, Sir Graham Brady, qui est en charge des élections à la direction des conservateurs, a déclaré aux députés qu’ils pouvaient soumettre des votes de défiance par courrier électronique car le Parlement est en vacances, selon le Telegraph.

Cette décision a été vue par certains commentateurs politiques comme une pression supplémentaire sur M. Johnson pour qu’il se ressaisisse et permette aux députés de répondre à la colère des élections partielles dans le North Shropshire.

Les règles stipulent que si le président du comité de 1922 reçoit 54 lettres de défiance, il doit organiser un vote à la direction.

Le professeur Whiteley a déclaré qu’il était « possible » de voir plus de lettres émerger dans les semaines à venir, mais a établi une comparaison historique avec Margaret Thatcher à laquelle les conservateurs pensent peut-être actuellement.

Il a expliqué: «Je pense que l’une des choses qui pourraient se profiler dans l’esprit des députés conservateurs est le fait qu’en 1990, ils ont limogé Mme Thatcher – qui à l’époque était un leader international.

« La célèbre Dame de fer, et elle a remporté trois élections d’affilée.

« Le sondage était vraiment contre elle, à un moment donné, le parti travailliste avait près de 25 % d’avance sur les intentions de vote dans les sondages.

«Bien sûr, lorsqu’ils l’ont renvoyée et que John Major a pris le relais, il a ensuite remporté les élections générales et les conservateurs ont rebondi.

« Cela occupera une place importante dans l’esprit de nombreux conservateurs. »

Le professeur Whiteley a toutefois souligné que le parti travailliste n’a actuellement qu’une avance « modeste » dans les sondages et que ce sont les Lib Dems qui ont remporté la victoire et non eux lors des élections partielles.

L’expert en comportement politique a déclaré qu’il serait « surpris » de voir un défi de leadership immédiat, mais a laissé entendre que les graines de la défiance avaient été plantées.

Mme Thatcher a vu un coup de marteau à sa popularité alors qu’elle arrivait à la fin de son mandat de premier ministre, sa cote d’approbation étant la deuxième la plus basse de tous les Premiers ministres d’après-guerre de l’époque.

Plusieurs facteurs ont joué un rôle dans la chute de Mme Thatcher, la taxe de vote et les démissions de haut niveau étant les plus importantes.

Les sondages de l’époque suggéraient que les conservateurs perdraient face aux travaillistes si des élections générales avaient lieu sous la direction de Mme Thatcher avec le plus populaire Michael Heseltine lançant une candidature à la direction.

Mme Thatcher a finalement démissionné en 1990.

Le parti conservateur a perdu le siège sûr du North Shropshire au profit des libéraux-démocrates qui étaient sous le contrôle des conservateurs depuis près de 200 ans.

La candidate Helen Morgan a réussi à faire basculer la majorité conservatrice de 23 000 en une majorité de près de 6 000 voix pour les Lib Dems.

Le résultat signifie qu’il s’agit de la septième plus grande oscillation électorale de l’histoire politique du Royaume-Uni à 34,2 %.

L’élection partielle a été déclenchée à la suite de la démission d’Owen Paterson qui était au centre d’un scandale de dénigrement conservateur.