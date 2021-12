Boris a émis un avertissement de «cauchemar» alors que les démocrates libéraux ciblent 2% de sièges pivotants pour abattre le mur bleu | Politique | Des nouvelles

Lors d’une élection partielle contre le Premier ministre, les conservateurs ont perdu le siège du North Shropshire qu’ils occupaient depuis 1832 au profit des libéraux-démocrates. La candidate victorieuse de Lib Dem, Helen Morgan, a renversé une majorité conservatrice de près de 23 000 voix, pour remporter le siège par 6 000 voix. Le basculement historique a incité le commentateur politique Tom Newton Dunn à dire qu’il n’y avait « pas de siège conservateur sûr » pour aller de l’avant.

La députée Sarah Olney, porte-parole de Lib Dem Business et gagnante de l’élection partielle de Richmond Park, a déclaré à Express.co.uk : « Les députés conservateurs trembleront dans leurs bottes aujourd’hui.

« Les libéraux-démocrates occupent une deuxième place proche dans des dizaines de sièges du mur bleu conservateur à travers le pays.

« Le mur bleu s’effondre sous les yeux de Boris Johnson.

« C’est vraiment le cauchemar avant Noël pour Boris Johnson et ce qui ressemble au début de la fin de son horrible passage en tant que Premier ministre.

« Pendant trop longtemps, le parti conservateur a pris les gens pour acquis et n’a pas réussi à rendre service aux communautés.

« Les électeurs du North Shropshire ont été entendus haut et fort hier soir.

« Ce gouvernement conservateur n’a pas réussi à conclure un accord équitable pour le North Shropshire, du sous-financement des services de santé locaux aux agriculteurs britanniques lésés. »

Les Lib Dems se disent confiants de pouvoir reproduire la victoire dans des sièges conservateurs plus marginaux.

Ils sont déjà juste derrière des dizaines de sièges détenus par les conservateurs dans tout le pays, ce qui nécessiterait moins d’oscillation pour être sécurisé que les 34% observés dans le North Shropshire.

Des sièges tels que Winchester et Cheltenham nécessiteraient moins de 1 000 voix pour devenir jaunes aux prochaines élections.

A Londres, il n’y a que 600 voix entre les Lib Dems et le pouvoir à Wimbledon et Carshalton et Wallington.

Un changement de 5% de l’électorat de Cheadle ou du South Cambridgeshire pourrait également envoyer davantage de démocrates libéraux au Parlement, tandis qu’un changement de 2% pourrait évincer le vice-Premier ministre Dominic Raab d’Esher et Walton.

Le mur bleu commence déjà à se fissurer, non seulement à Chesham et Amersham, qui ont basculé en juin, mais aussi dans les conseils conservateurs fidèles.

En mai 2021, le parti a obtenu des conseils de contrôle dans l’Oxfordshire, Cambridge, Surrey et Wiltshire, piliers du mur bleu.

À la suite de sa victoire, la députée du North Shropshire, Mme Morgan, a déclaré: « Si nous pouvons gagner dans le North Shropshire, nous pouvons gagner n’importe où. »

Elle a attribué une grande partie du renversement de l’ancien siège « vrai bleu » aux électeurs se sentant « tenus pour acquis » par le parti au pouvoir.

Le vote est intervenu à un moment mouvementé pour les conservateurs qui se sont embourbés dans des allégations de sordides et de scandales.

L’élection partielle historique a été provoquée par la démission de l’ancien secrétaire d’État d’Irlande du Nord, Owen Paterson, qui a enfreint les règles de lobbying après que deux entreprises lui ont versé plus de 100 000 £ par an.

Le Premier ministre a également été critiqué pour de prétendues fêtes de rupture du verrouillage qui auraient eu lieu à son adresse à Downing Street et pour avoir enfreint les règles électorales pour fournir la même adresse.

Pour aggraver les choses, la défaite dramatique du North Shropshire survient quelques jours seulement après une révolte de 99 députés d’arrière-ban contre l’introduction de nouvelles restrictions pour freiner la variante Omicron Covid.

Réfléchissant à l’élection partielle et à la rébellion, le député conservateur vétéran Sir Roger Gale a déclaré: « Je pense que cela doit être considéré comme un référendum sur les performances du Premier ministre et je pense que le Premier ministre est maintenant dans le « dernier ordre ».

« Deux grèves déjà, une plus tôt cette semaine lors du vote à la Chambre des communes et maintenant celle-ci. Une grève de plus et il est sorti. »