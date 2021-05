Boris a exhorté à prolonger l’interdiction des vacances pour protéger le Royaume-Uni des variantes ⋆ .

Les restrictions devraient rester en place pour protéger le Royaume-Uni des variantes, ont averti les députés (Photo: . / .)

Les restrictions sur les vacances à l’étranger devraient être maintenues au-delà du 17 mai afin de protéger le Royaume-Uni des variantes de Covid-19, a averti un groupe de députés multipartite.

Le Groupe parlementaire multipartite (APPG) sur le coronavirus a exhorté le gouvernement à “ décourager tous les voyages d’agrément internationaux ”.

Le groupe a décrit les halls d’arrivée des aéroports comme “ un terrain fertile pour l’infection ” et a affirmé que l’importation de nouvelles variantes pourrait “ entraîner de nouveaux verrouillages et inévitablement d’autres pertes en vies humaines ”.

Il a recommandé que les passagers revenant de pays verts, orange et rouges dans le cadre du nouveau système de feux de circulation basé sur les risques ne se mélangent pas.

Les documents des passagers devraient également être vérifiés avant d’entrer dans un hall d’arrivée, si possible, afin que ceux qui sont transportés vers les installations de quarantaine soient déplacés «rapidement», a ajouté le groupe.

En outre, il a demandé qu’un «soutien financier adéquat» soit fourni aux agences de voyage et un renversement de la réduction du financement des projets de recherche internationaux aidant à lutter contre le virus.

Plus: Coronavirus



L’interdiction des vacances à l’étranger devrait être levée pour les personnes en Angleterre à partir du 17 mai dans le cadre du prochain assouplissement des restrictions relatives aux coronavirus.

Mais l’APPG souhaite que le gouvernement «maintienne des restrictions sur les voyages d’agrément internationaux» au-delà de cette date.

Lucy Moreton, agent professionnel de l’Union des services d’immigration, qui représente le personnel de l’immigration et des douanes aux frontières, a déclaré lors d’une audience tenue par le groupe le mois dernier qu’une centaine de personnes essayaient d’entrer au Royaume-Uni chaque jour avec de “ faux ” certificats montrant des tests de coronavirus négatifs récents. .

Le groupe a décrit les halls d’arrivée des aéroports comme “ un terrain fertile pour l’infection ” (Photo: .)

La députée Lib Dem Layla Moran, qui préside l’APPG, a déclaré: “ Il est stupéfiant que le gouvernement envisage même d’encourager les vacances à l’étranger alors que les aéroports ont déjà du mal à garder le virus et les nouvelles variantes à distance.

“ Des mesures urgentes sont nécessaires pour mieux détecter les faux certificats de test Covid, réduire la surpopulation dans les halls d’arrivée et séparer ceux qui arrivent des pays de la liste rouge et orange.

“La biosécurité du pays ne peut pas compter sur le personnel des frontières qui détecte une faute d’orthographe.”

Mais Paul Charles, directeur général du cabinet de conseil en voyages The PC Agency, a déclaré que «le meilleur soutien financier que le gouvernement puisse désormais offrir au secteur du voyage est d’ouvrir les voyages à l’étranger comme prévu à partir du 17 mai».

Les passagers portant des masques faciaux sont assis avec leurs sacs au départ du terminal 5 d’Heathrow (Photo: .)

Il a poursuivi: “ Non seulement cela peut être fait en toute sécurité grâce à des tests généralisés, mais cela permettrait également de débloquer des revenus indispensables auprès des voyageurs d’affaires et de loisirs désireux de voir une famille qu’ils n’ont pas vue depuis un an.

“Une meilleure technologie numérique permettrait certainement des déplacements plus fluides à travers nos frontières et j’exhorte le gouvernement à investir plus rapidement dans ce domaine afin d’éviter les files d’attente à l’aéroport à l’avenir.”

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: “ Nous avons introduit des contrôles aux frontières robustes pour arrêter les variantes de coronavirus dans leur élan et chaque contrôle essentiel que nous avons introduit pour les arrivées a renforcé nos défenses contre les nouvelles mutations.

“ Alors que le Royaume-Uni se déverrouille au niveau national et que de nombreuses familles britanniques sont dispersées partout, nous comprenons que les gens peuvent avoir besoin de voyager à l’étranger pour toutes sortes de raisons. Mais nous ne pouvons le permettre que si cela est fait en toute sécurité, c’est pourquoi le Global Travel Taskforce a produit le système Traffic Light qui nous permet de gérer le risque des cas importés en faisant varier les restrictions en fonction du risque de voyager à partir d’un endroit spécifique. ”

Contactez notre équipe de nouvelles en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();