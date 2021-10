Boris a infligé un double coup dur au Brexit alors que le Premier ministre mène la bataille de l’UE sur DEUX fronts majeurs | Politique | Nouvelles

Brexit : Boris Johnson « s’inquiète » que la France viole l’accord commercial

Le Premier ministre a lancé un ultimatum à la France et à l’UE après avoir refusé d’exclure le déclenchement d’une clause de mécanisme de règlement des différends dans l’Accord de commerce et de coopération sur les droits de pêche. Paris menace de bloquer les bateaux britanniques dans ses ports et de renforcer les contrôles sur les navires si le manque de licences pour les petits navires français pour pêcher dans les eaux britanniques n’est pas résolu d’ici mardi

Pendant ce temps, la distance reste « substantielle » entre le Royaume-Uni et l’Union européenne dans leur tentative de trouver une résolution sur le protocole d’Irlande du Nord.

Le Premier ministre s’est entretenu avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors du sommet critique et a évoqué la « rhétorique » française sur les licences de pêche ainsi que les négociations sur le protocole.

M. Johnson a déclaré que les menaces françaises étaient « totalement injustifiées et ne semblaient pas compatibles avec l’accord de commerce et de coopération Royaume-Uni-UE ou avec le droit international plus large ».

S’exprimant au G20, M. Johnson a déclaré que la France avait enfreint les termes de l’accord avec ses menaces de pêche.

Le Premier ministre a déclaré qu’il était « inquiet » que Paris « soit sur le point de violer, ou soit déjà en train de violer » l’accord de libre-échange conclu entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

Cela, a déclaré M. Johnson, a laissé la possibilité d’aggraver le problème sur la table.

Interrogé par Sky News avant ses réunions du G20 à Rome s’il excluait de déclencher le mécanisme de règlement des différends de l’accord, M. Johnson a répondu: « Non, bien sûr que non. Je ne l’exclus pas. »

Le processus de règlement des différends verrait le début d’une période de consultation, après quoi, s’il n’y a pas de solution, un panel d’arbitrage serait formé avec une compensation exigée ou même le traité suspendu à titre de sanction.

Mais M. Johnson a laissé la porte ouverte à la recherche d’une résolution avec le président français Emmanuel Macron car il a décrit le Royaume-Uni comme « très désireux de travailler avec nos amis et partenaires ».

Hier soir, le ministre du Brexit, Lord Frost, s’est dit « préoccupé et surpris » par les propos tenus par le Premier ministre français Jean Castex à Mme Von der Leyen pour encourager Bruxelles à soutenir la position de Paris contre Londres.

Des pourparlers sont en cours sur l’avenir du protocole d’Irlande du Nord (Image: .)

M. Castex a exhorté l’UE à utiliser les « leviers à sa disposition » pour insister sur la nécessité de « respecter » l’accord du Brexit sur la pêche et montrer que « sortir de l’Union est plus dommageable que d’y rester ».

Concernant le protocole, M. Johnson a déclaré que « de véritables progrès doivent être réalisés rapidement » dans les négociations pour trouver une solution « rapidement » aux problèmes liés aux accords commerciaux.

Le Royaume-Uni et l’UE ont tous deux présenté des propositions pour régler le différend sur le protocole, la partie de l’accord de divorce sur le Brexit négocié par Lord Frost et signé par Boris Johnson visant à éviter une frontière dure avec l’Irlande.

Les termes ont effectivement maintenu l’Irlande du Nord dans le marché unique de l’UE, créant une frontière le long de la mer d’Irlande entre la Grande-Bretagne et la quatrième nation du Royaume-Uni.

Mais alors que Bruxelles a déclaré que ses réformes proposées pour réduire les contrôles et les formalités administratives étaient « sans précédent et de grande envergure », Londres a continué de les rejeter en raison du rôle de mécanisme de règlement des différends insisté pour la Cour européenne de justice – une ligne rouge pour Lord Frost, qui a fixé une date limite de décembre pour les pourparlers protocolaires.

Le vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovic, dirige les négociations sur le protocole du côté de l’UE (Image: .)

Des initiés bruxellois ont signalé samedi soir qu’il n’y aurait « pas de compromis » sur la Cour européenne de justice (CJCE), précisant que la question « n’est pas à discuter ».

Ils ont fait valoir que la CJCE faisait partie d’un « accord international contraignant » auquel le Royaume-Uni a souscrit.

Une source a ajouté : « Parce que l’Irlande du Nord fait partie du marché unique de l’UE, alors le droit de l’UE est appliqué à l’Irlande du Nord, c’est simple.

« Lorsque le droit de l’UE est appliqué, cela signifie que la Cour de justice européenne a un rôle à jouer. »

La querelle sur l’accès à la pêche s’est intensifiée cette semaine après que les autorités françaises ont accusé un dragueur de pétoncles enregistré en Écosse de pêcher sans permis.

Le capitaine du navire Cornelis Gert Jan, qui serait un ressortissant irlandais, a été arrêté au Havre pendant la tempête diplomatique et a été sommé de comparaître devant un tribunal en août de l’année prochaine.

Les autorités françaises allèguent que le Cornelis Gert Jan n’avait pas de permis, une affirmation démentie par le propriétaire du bateau, Macduff Shellfish.

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss a pris la rare mesure d’ordonner la convocation d’un envoyé d’un pays allié alors qu’elle appelait Catherine Colonna, ambassadrice de France au Royaume-Uni, au ministère des Affaires étrangères vendredi après-midi pour la défier sur la position de la France.

La réunion a eu lieu après que les ministres eurent promis des représailles si la France ne reculait pas sur ses propositions si la date limite de la semaine prochaine pour l’augmentation des licences n’était pas respectée.

Au centre du différend se trouvent les licences pour les petits bateaux, qui ne sont délivrées que si les navires peuvent démontrer des antécédents de pêche dans les eaux britanniques.

Pendant ce temps, le ministre du Brexit Lord Frost et le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic se réuniront la semaine prochaine pour continuer à essayer de trouver une solution sur la façon de réformer le protocole après l’absence de mouvement vendredi.

S’exprimant avant la réunion, la vice-première ministre d’Irlande du Nord, Michelle O’Neill, a déclaré qu’il n’y avait pas d’alternative « crédible » au protocole d’Irlande du Nord.

S’adressant au Sinn Fein Ard Fheis samedi, elle a ajouté: « J’ai rappelé cette semaine au gouvernement britannique qu’une majorité dans le nord considère le protocole comme la solution à leur catastrophe du Brexit.

« Les entreprises du Nord continuent d’accéder au marché unique. Elles veulent que le protocole fonctionne.

« Ils veulent de la certitude et des solutions. Cependant, les nouvelles lignes rouges établies par le gouvernement britannique soulèvent la question de savoir s’ils veulent vraiment une solution ? »