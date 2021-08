Boris a mis en garde contre une défaite aussi grave que Churchill en 1945 « Ils n’ont pas voté pour Greta Thunberg ! | Politique | Nouvelles

Le gouvernement Johnson en danger ? (Image : .)

Les rangs des conservateurs craignent que les mesures visant à réduire à zéro les émissions nettes de dioxyde de carbone pourraient aggraver la situation des citoyens les plus pauvres du pays.

L’une des principales inquiétudes est que le Royaume-Uni prendra des engagements audacieux et coûteux lorsqu’il accueillera la conférence internationale sur le changement climatique COP26 à Glasgow en novembre. Il est considéré comme un événement charnière dans la lutte contre le changement climatique, avec le prince Charles devant prendre la parole.

La semaine dernière, le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) de l’ONU a prédit que le monde atteindrait le seuil de réchauffement de 1,5 °C – après quoi le changement climatique s’accélérerait rapidement – ​​d’ici deux décennies.

Cependant, il a déclaré qu’une action immédiate pourrait le ramener sous contrôle d’ici la seconde moitié du siècle.

Le député conservateur de South Thanet, Craig Mackinlay, a formé le Net Zero Scrutiny Group et s’attend à ce que près de 30 députés y participent.

M. Mackinlay craint que les engagements de réduction des émissions de carbone ne « frappent le plus durement les plus pauvres » et a déclaré qu’il souhaitait que le Royaume-Uni n’organise pas les pourparlers historiques sur le climat parce que lorsque « vous êtes à la présidence, vous sentez que vous devez tout mettre en œuvre ».

Ses inquiétudes ont été reprises par Gwythian Prins, professeur-chercheur émérite à la London School of Economics.

Il a averti que tout comme les conservateurs de Winston Churchill ont été démis de leurs fonctions en 1945, M. Johnson pourrait voir sa majorité s’évaporer s’il prenait des décisions impopulaires sur le changement climatique.

Le professeur Prins, ancien consultant en sécurité au Centre Hadley du Met Office, affirme qu’une meilleure approche serait d’utiliser la technologie du gaz pendant le déploiement de petits réacteurs nucléaires modulaires.

Mettant en garde contre le potentiel de troubles sociaux, il a noté que les émeutes françaises des «gilets jaunes» ont commencé comme des manifestations contre la taxe sur les carburants. Il souhaite que le gouvernement instaure un incitatif fiscal pour encourager les gens à utiliser des voitures au gaz de pétrole liquide, ce qui, selon lui, réduira la pollution de l’air.

Le professeur Prins craint qu’une grande partie de la réponse au changement climatique ne suive “l’économie de la maison de fous” et exhorte M. Johnson à utiliser la COP26 pour orienter le monde dans une nouvelle direction.

Il a dit : « Vous ne devriez pas vous mêler de ces choses, Premier ministre, et vous n’en avez pas besoin non plus. Vous êtes un premier ministre du marché libre.

«Les gens qui vous y ont mis en 2019 vous ont mis en tant que conservateur. Ils n’ont pas voté pour Greta Thunberg…

« Si vous pouvez changer la direction de la COP26 loin de ce record d’échecs répétés, ce serait une bonne chose à faire. »

L’influent groupe de réflexion de droite de l’Institut des affaires économiques est également sceptique quant aux efforts visant à amener les gens à utiliser des voitures électriques.

L’analyste politique Alexander Hammond a déclaré : « Si chaque voiture diesel ou essence au Royaume-Uni était remplacée par une version électrique (EV), au cours de sa durée de vie, elle éviterait 324 millions de tonnes de CO2, ce qui représente une valeur marchande de 15,7 milliards de livres sterling. Cependant, le contribuable devrait débourser 82,1 milliards de livres sterling en subventions pour les véhicules électriques, sans parler des coûts supplémentaires, tels que le financement de centaines de milliers de points de recharge pour véhicules électriques.

Une porte-parole du gouvernement a déclaré : « Comme le rapport du GIEC l’a clairement indiqué [last] semaine, agir maintenant coûtera moins cher que d’attendre pour faire face aux conséquences du changement climatique qui sont déjà évidentes dans le monde entier.

«À chaque étape de notre chemin vers le net zéro, nous serons guidés par l’abordabilité et l’équité.

« L’économie britannique a déjà augmenté de 78 % tout en réduisant les émissions de 44 % au cours des trois dernières décennies, garantissant des emplois, des investissements et des exportations dans tout le pays.

« Les coûts continuent de baisser à mesure que les technologies vertes progressent, l’énergie solaire et éolienne étant désormais moins chères que les centrales électriques au charbon et au gaz existantes dans la plupart des pays, et des véhicules électriques plus abordables continuent d’arriver sur le marché.

« C’est grâce à des signaux gouvernementaux clairs, à des investissements et à un soutien ciblé qui stimulent les investissements du secteur privé, créent des industries et des technologies et fournissent des solutions plus abordables pour les consommateurs. »

Le gouvernement souligne une baisse de 85 % du coût de l’énergie solaire au cours des dix dernières années et une baisse de 70 % du coût de l’éolien offshore.

M. Johnson a déclaré que le gouvernement était déterminé à “maintenir les factures basses et c’est une priorité” et qu’il devait “s’assurer que nous disposions de la technologie et qu’elle était abordable”.

Jim McConalogue du groupe de réflexion Civitas soutient qu’il est possible de générer de la prospérité et de « s’améliorer pour l’avenir » tout en veillant à ce que « la transition vers les technologies vertes soit rendue abordable pour les petites entreprises ».

Il propose une « taxe carbone aux frontières » qui « protégerait nos industriels d’une concurrence étrangère déloyale tout en préservant notre compétitivité économique ».

“La préoccupation constante reste que, alors que les concurrents internationaux s’engagent à atteindre des objectifs nets zéro, le Royaume-Uni doit chercher à protéger les intérêts des fabricants et des emplois dans toutes les régions tout en veillant à ce que la transition vers les technologies vertes soit abordable”, a-t-il déclaré.

RÉBELLION D’EXTINCTION

Le ministre de l’Intérieur Priti Patel et la commissaire de la police métropolitaine Dame Cressida Dick ont ​​été invités à adopter une ligne dure contre toute tentative d’Extinction Rebellion de créer un blocage dans la capitale britannique dans les semaines à venir.

Les militants prévoient de se « rebeller » ce mois-ci jusqu’à ce que leur demande d’« arrêter immédiatement tout nouvel investissement dans les combustibles fossiles » soit satisfaite. Les manifestations à partir du 23 août cibleront la ville de Londres.

Le site Internet du groupe indique qu’une “action perturbatrice” et une “rébellion numérique” sont prévues car elles ciblent “la cause première de la crise, l’économie politique”.

Le député conservateur de South Thanet, Craig Mackinlay, est consterné que la vie quotidienne puisse être affectée à un moment où il espère que l’économie s’ouvrira après la levée des restrictions sur les coronavirus.

Il a dit : « Cette fois [the home secretary and the Met commissioner] doit être très dur parce que l’économie essaie de se remettre sur pied et nous n’avons pas besoin d’empêcher les gens de vaquer à leurs occupations normales… Je suis très ennuyé par Extinction Rebellion parce que, nous le savons tous, vous grattez le surface et il y a une organisation socialiste qui crie pour sortir.