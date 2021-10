Boris a mis sur le devant de la scène les députés qui sautent le masque « Allez-vous avoir un mot ?! » | Politique | Nouvelles

Boris Johnson a été mis sur la sellette alors que le gouvernement est attaqué pour avoir bafoué ses propres conseils sur le port de masques, de nombreux députés conservateurs ne les portant pas à la Chambre des communes. Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a conseillé au Royaume-Uni de porter des masques pour éviter la recrudescence des cas de coronavirus, mais a été accusé d’être un hypocrite alors que lui et d’autres députés ont été vus ne pas les porter au Parlement. Le chef de la Chambre des communes, Jacob Rees-Mogg, a déclaré que les députés n’étaient pas obligés d’en porter car ils n’étaient pas des étrangers avec le Premier ministre qui se demandait s’il prendrait le député conservateur à part et « aurait un mot » avec lui.

M. Johnson visitait un centre de vaccination où il a parlé aux journalistes de l’augmentation des cas.

Après avoir été interrogé pour savoir s’il s’inquiétait de la hausse, ce à quoi il a dit qu’ils étaient attendus, M. Johnson a ensuite été grillé sur le propre comportement de son parti.

On a demandé au Premier ministre si lui et ses collègues conservateurs donneraient l’exemple en portant des masques à la Chambre des communes et en s’adressant à des députés bafouant les règles.

Il a déclaré à Sky News: « Je pense qu’il y a beaucoup de mesures que nous devons prendre pour continuer à suivre les conseils.

« Donc, les choses de bon sens comme se laver les mains, porter vos masques dans des espaces confinés où vous voyez des gens que vous ne rencontrez pas normalement.

« Le message clé aujourd’hui est que toutes les personnes de plus de 50 ans devraient penser à obtenir leur injection de rappel. »

M. Johnson a été noté pour ne pas avoir donné de réponse directe car les conservateurs sont attaqués pour ne pas porter de masques.

Lors de la conférence de presse de mercredi, M. Javid a fait le point sur la pandémie et a exhorté les gens à se manifester pour leurs injections de rappel et à suivre certaines directives.

Il a expliqué : « Il y a beaucoup plus de choses que nous pouvons faire pour aider à contenir la propagation de ce virus.

« Comme se réunir à l’extérieur lorsque cela est possible et si vous ne pouvez vous rencontrer qu’à l’intérieur, en laissant entrer l’air frais.

« Comme porter un couvre-visage dans des espaces clos et bondés.

« Surtout si vous entrez en contact avec des personnes que vous ne rencontrez pas normalement et que vous faites et passez des tests rapides dans le cadre de votre routine. »

Le secrétaire à la Santé a souligné que si ces règles n’étaient pas suivies, il serait probable que de nouvelles restrictions soient mises en place.

Mais peu de temps après la conférence, beaucoup ont noté que lui et d’autres députés ne portaient pas de masques à la Chambre des communes ni lors des réunions du Cabinet.

M. Javid a déjà été critiqué pour son hypocrisie et a déclaré que les députés se connaissaient et n’avaient donc pas besoin de porter de masques.

M. Rees-Mogg a fait écho à ces lignes plus tôt cette semaine lorsqu’il s’est heurté au porte-parole du SNP, Pete Wishart.

Le chef des Communes a tenté de rejeter l’accusation en plaisantant et de dire que de nombreux conservateurs étaient des amis proches et aimaient passer du temps ensemble.

À cause de cela, ils pouvaient facilement communiquer entre eux pour savoir s’ils se sentaient malades ou en danger et se moquaient du SNP pour « ne pas s’aimer ».

Les chefs du NHS ont exhorté le gouvernement à mettre en place les restrictions du « Plan B » qui incluraient le travail à domicile, le port du masque et une certaine distanciation sociale.

Le Pays de Galles suit maintenant presque exactement les règles du « Plan B », mais a actuellement le pire taux de Covid au Royaume-Uni.