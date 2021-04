Boris abandonne l’introduction de passeports vaccinaux pour les pubs dans une grande victoire pour les buveurs – source | UK | Nouvelles

Le déménagement signifie que les amateurs de pub pourront profiter d’une pinte sans avoir à révéler leur statut Covid. Cependant, l’accès à des sites plus grands tels que les théâtres, les cinémas et les sites sportifs exigera des gens qu’ils prouvent qu’ils sont négatifs à Covid après le 21 juin. Une nouvelle application NHS sera lancée, confirmant qu’une personne a eu le jab, récemment testé négatif ou eu Covid-19 au cours des six derniers mois.

Auparavant, M. Johnson avait indiqué que les gens pourraient devoir fournir des certificats de vaccination pour entrer dans les pubs en Angleterre.

Mais une source gouvernementale a déclaré au Times: « Les pubs, les restaurants et les commerces non essentiels ne seront pas tenus d’introduire une certification. »

Les ministres ont également décidé que les gens n’auront pas à avoir de passeport vaccinal pour les magasins, les transports publics ou pour utiliser d’autres services publics.

Les passeports de vaccins se sont révélés une question litigieuse pour le Premier ministre et ont suscité de vives critiques de tous les côtés politiques.

Les critiques affirment qu’ils constituent une violation et une menace pour les libertés civiles.

La baronne Chakrabarti, militante syndicale et militante des droits de l’homme, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « C’est une chose d’avoir un passeport pour voyager à l’étranger, c’est un privilège, voire un luxe, mais la participation à la vie de la communauté locale est un droit fondamental. »

Le gouvernement envisage un système de feux de signalisation pour classer les pays en fonction de leurs taux de Covid et de vaccination.

Il y aura trois catégories distinctes – une « liste rouge » des pays interdits, une « liste orange » pour les pays où des tests seront nécessaires avant le départ et à l’arrivée avec possibilité de mise en quarantaine et une « liste verte » avec éventuel flux latéral test à l’arrivée.

Seuls les pays ayant des taux de vaccination élevés et un faible nombre de cas de Covid sont susceptibles de figurer sur la «liste verte».