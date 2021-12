Boris apporte la joie de Noël aux Britanniques mais laisse les mesures de limitation de Covid sur la table pour le Nouvel An | Royaume-Uni | Des nouvelles

Boris Johnson, 57 ans, a donné le feu vert aux Britanniques pour se réunir pour leurs célébrations festives après qu’il a été supposé qu’il pourrait introduire une répression de Noël pour restreindre la propagation de COVID-19. Cependant, le Premier ministre, qui fait face à l’opposition croissante de nombreux députés conservateurs opposés à la réglementation Covid, a refusé d’exclure l’introduction de nouvelles restrictions à l’avenir.

Le chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak, 41 ans, a également soutenu M. Johnson alors qu’il a déclaré que de nouvelles mesures pourraient devoir être introduites pendant que la « situation [is] sous contrôle permanent ».

L’annonce intervient peu de temps après que le Premier ministre a réuni son cabinet lundi pour discuter de la manière dont l’Angleterre devrait réagir à la variante Omicron.

La secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss, 46 ans, ferait partie d’au moins trois ministres du Cabinet qui demandent une évaluation approfondie de l’impact économique avant d’appliquer d’autres mesures.

Parlant de la décision du gouvernement, M. Johnson a déclaré: « Nous ne pensons pas aujourd’hui qu’il existe suffisamment de preuves pour justifier des mesures plus strictes avant Noël.

« Naturellement, nous ne pouvons exclure d’autres mesures après Noël – et nous allons garder un œil constant sur les données et nous ferons tout ce qu’il faut pour protéger la santé publique. »

Le Telegraph affirme que la date la plus rapprochée pour que M. Johnson rappelle le Parlement et débatte des futures restrictions serait le 28 ou le 29 décembre.

Le Premier ministre a ajouté : « Il ne fait aucun doute qu’Omicron continue de croître à une vitesse sans précédent.

« La situation reste extrêmement difficile, mais je reconnais également que les gens attendaient de savoir si leurs projets de Noël allaient être affectés.

« Compte tenu de l’incertitude persistante sur plusieurs choses – la gravité de l’omicron, l’incertitude sur le taux d’hospitalisation ou l’impact du déploiement du vaccin ou des rappels, nous ne pensons pas aujourd’hui qu’il existe suffisamment de preuves pour justifier des mesures plus strictes avant Noël .

« Nous continuons de surveiller de très près omicron, et si la situation se détériore, nous serons prêts à prendre des mesures si nécessaire.

« Ce que cela signifie, c’est que les gens peuvent aller de l’avant avec leurs projets de Noël – mais la situation reste finement équilibrée et j’exhorte tout le monde à faire preuve de prudence, à continuer de se protéger et de protéger ses proches, en particulier les personnes vulnérables.

« Et n’oubliez pas de continuer à suivre les conseils – portez un masque à l’intérieur lorsque cela est nécessaire, faites circuler l’air frais et faites un test avant de rendre visite à des parents âgés ou vulnérables. »

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon, 51 ans, a mis en place de nouvelles mesures à partir du lendemain de Noël, qui comprendront l’annulation des célébrations traditionnelles de Hogmanay.

Les restrictions au nord de la frontière verront également une interdiction effective des événements sportifs en direct, qui comprend un affrontement clé de Noël dans la Premier League écossaise entre les tenants du titre Rangers et les retardataires St Mirren.

Le premier ministre gallois Mark Drakeford, 67 ans, a rappelé mercredi le Parlement gallois pour envisager d’introduire des mesures supplémentaires après Noël.

La baie de Cardiff avait déjà imposé des interdictions de stade pour les rencontres sportives, ce qui a permis aux rencontres festives lucratives entre Cardiff et les Scarlets de se jouer à huis clos.

Le Royaume-Uni a enregistré 90 629 cas de coronavirus hier, faisant de mardi le cinquième jour consécutif où les cas ont dépassé les 80 000.

La dernière mise à jour disponible a également indiqué que quelque 7 801 patients Covid sont hospitalisés et 859 d’entre eux sont sur des lits de ventilation.

Cependant, l’utilisation du vaccin de rappel a continué à monter en flèche.

Le Royaume-Uni a administré un total de 988 710 doses lundi, juste en deçà de l’objectif d’un million par jour du gouvernement.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, 52 ans, a ajouté un autre coup de pouce de Noël aux Britanniques lorsqu’il a annoncé que la période d’auto-isolement serait réduite de 10 jours à seulement 7 à partir d’aujourd’hui.

Cette décision vise à aider à lutter contre les pénuries de personnel et à donner aux gens une liberté festive plus tôt.

Mais ceux dont le test est positif devront enregistrer deux tests de flux latéral négatifs successifs aux jours six et sept.