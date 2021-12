Boris « attendra après le 25 décembre » avant d’annoncer les règles de Covid

Toute perturbation des célébrations du nouvel an ne sera révélée qu’à la dernière minute la semaine prochaine, si cela doit se produire (Photo: PA / REX)

Il est très peu probable que ceux qui célèbrent Noël au Royaume-Uni sachent avant le 25 décembre si le pays sera ensuite plongé dans le verrouillage.

Des sources gouvernementales ont déclaré hier soir qu’aucune annonce sur d’autres restrictions de Covid-19 ne serait faite cette semaine – ce qui signifie que toute perturbation de la nouvelle année ne sera révélée qu’à la dernière minute la semaine prochaine.

Les pubs, les restaurants et les discothèques craignent désormais de ne pas avoir assez de temps pour faire des ajustements avant le réveillon du Nouvel An, s’il y a des changements importants.

Et avec le profit de nombreux endroits qui profitent de bons échanges le 31 décembre jusqu’aux premières heures de la nouvelle année, l’économie pourrait bien être en jeu.

Des lieux d’accueil, dont l’un des plus grands restaurants indiens du Royaume-Uni, ont déclaré à Metro.co.uk qu’ils craignaient que de nouvelles mesures ne conduisent à leur ruine.

Mais des sources gouvernementales plus importantes ont déclaré hier soir que le pays ne devrait pas être soumis à davantage de règles Covid-19, après que les recherches sur la nouvelle variante Omicron aient suggéré qu’elle provoquait une maladie moins grave que dans d’autres souches.

Les scientifiques d’une étude à l’échelle de l’Écosse ont déclaré que la variante est associée à une réduction des deux tiers du risque d’hospitalisation par rapport à la souche Delta.

Et des recherches distinctes de l’Imperial College de Londres indiquent que les personnes atteintes de la nouvelle souche sont jusqu’à un cinquième moins susceptibles d’avoir besoin d’être hospitalisées.

Des sources ont déclaré qu’aucune annonce sur de nouvelles restrictions de Covid-19 ne sera faite cette semaine par le Premier ministre Boris Johnson (Photo: No 10 Downing Street)



La recherche sur la nouvelle variante Omicron a suggéré qu’elle provoque une maladie moins grave que dans d’autres souches (Photo: PA)

Ceux qui finissent à l’hôpital sont 40 à 45% moins susceptibles de nécessiter un séjour d’une nuit ou plus, selon la recherche.

À la suite de cette recherche, les initiés pensent que les plans de réunions d’urgence du Cabinet et le rappel éventuel du Parlement au début de la semaine prochaine sont de plus en plus improbables.

Une source a déclaré au Telegraph: « Sans aucun doute, ces nouveaux développements sont des signes positifs bien qu’indicatifs qui affaiblissent les arguments en faveur de nouvelles restrictions. »

Un autre ministre du Cabinet a déclaré que les données étaient » une bonne nouvelle, comme prévu, pour ceux d’entre nous qui ont résisté à plus de restrictions « , et pourraient représenter un » coup fatal » pour ceux du gouvernement appelant à des mesures supplémentaires.

Une source proche de Grant Shapps, le secrétaire aux transports, a déclaré: » Il est d’avis que les mesures prises jusqu’à présent, combinées à un changement de comportement auto-initié, ont été adéquates à ce jour.

Il est très peu probable que ceux qui célèbrent Noël au Royaume-Uni sachent avant le 25 décembre si le pays sera ensuite plongé dans le verrouillage (Photo: .)



Mais le public a toujours été invité à faire preuve de prudence pendant la période des fêtes (Photo: .)

« Il étudiera de près ces nouvelles découvertes, mais il est prêt à changer d’avis si l’image des données change. »

Malgré cette lueur d’espoir, le Royaume-Uni a signalé hier plus de 100 000 cas de Covid en une seule journée pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Le chiffre de 106 122 infections hier est le plus élevé jamais enregistré – bien qu’il n’y ait eu aucun test de masse au début de l’épidémie en 2020 pour vraiment le savoir.

Il dépasse le précédent nombre record de cas quotidiens, les 93 045 observés vendredi dernier. La variante Omicron serait plus transmissible, ce qui pourrait expliquer l’augmentation des cas.

Le public a toujours été averti par le Premier ministre Boris Johnson de « faire preuve de prudence » pendant la période des fêtes en suivant les conseils sur les coronavirus et en obtenant un coup de rappel s’il en est capable.

Le Dr Jim McMenamin de Public Health Scotland a décrit les résultats positifs de la recherche en Écosse comme une « bonne nouvelle qualifiée », mais a averti qu’il était « important que nous ne devions pas nous-mêmes ».

« L’impact potentiellement grave d’Omicron sur une population ne peut pas être sous-estimé », a-t-il déclaré.

« Une proportion plus faible d’un nombre beaucoup plus important de cas qui pourraient finalement nécessiter un traitement peut toujours signifier un nombre substantiel de personnes susceptibles de souffrir d’infections graves à Covid pouvant conduire à une hospitalisation potentielle. »

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();