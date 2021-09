Boris atténue les craintes que le Royaume-Uni ne soit touché par une pénurie de viande alors que les prix du gaz augmentent – « Seulement temporaire » | Politique | Nouvelles

in

Boris Johnson tient la première réunion de son nouveau cabinet

Le Premier ministre a blâmé la résurgence de l’économie mondiale alors que Covid commence à reculer pour une demande en flèche. S’exprimant alors qu’il se rendait à une visite de trois jours aux États-Unis, M. Johnson a déclaré que les problèmes actuels n’étaient que “temporaires”.

« Ils sont causés par la résurgence de l’économie mondiale alors que Covid commence à reculer dans certaines parties du monde. En Asie en particulier, la demande de gaz est phénoménale.

« Et vous voyez que la demande affecte l’offre dans le monde. C’est essentiellement ce qui se passe.

“Alors que l’économie mondiale commence à tirer sur tous les cylindres – pour utiliser une métaphore des hydrocarbures – les choses vont commencer à se calmer.”

Il a ajouté : « Je ne doute pas que les problèmes d’approvisionnement seront facilement résolus. Nous sommes très confiants dans nos chaînes d’approvisionnement.

“Mais en attendant, nous veillerons à travailler avec toutes les sociétés gazières pour faire tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer l’approvisionnement des gens, pour nous assurer qu’ils ne sortent pas pour affaires et pour nous assurer que nous traversons la période difficile actuelle. période.

« En ce qui concerne la compression actuelle de la chaîne d’approvisionnement, elle est fondamentalement causée par la reprise de l’économie mondiale : les haubans cinglent Gulliver et il se redresse, et cela va prendre un certain temps, pour ainsi dire, pour que la circulation régler.”

Boris Johnson atténue les craintes que le Royaume-Uni ne soit touché par des pénuries de viande alors que les prix du gaz augmentent (Image: .)

Boris Johnson a affirmé que les problèmes n’étaient que temporaires (Image: .)

Lorsqu’on lui a demandé si cela prendrait des mois, le Premier ministre a ajouté: “Cela pourrait être plus rapide que cela, cela pourrait être beaucoup plus rapide que cela: mais il y a des problèmes comme vous le savez avec l’expédition, avec les conteneurs, avec le personnel – il y a toutes sortes de problèmes . Mais alors ce sont des problèmes qui affectent le monde entier.

« La question de l’approvisionnement en gaz est mondiale, la question des poids lourds est aussi bien aux Etats-Unis qu’en Europe. Nous voyons donc ce même genre de problèmes partout. Mais je pense que les forces du marché seront très très rapides pour régler le problème, et nous allons faire tout notre possible pour aider.

Les ministres ont insisté sur le fait que les approvisionnements en gaz ne sont pas menacés et que les clients seront protégés des fortes hausses de prix avant les pourparlers d’aujourd’hui pour faire face à la crise du carburant.

Une flambée record des prix de gros du gaz et de l’électricité a fait craindre des pénuries alimentaires et le chaos pour les clients alors que les sociétés énergétiques sont confrontées à l’effondrement.

Boris Johnson a imputé la compression de la chaîne d’approvisionnement à l’économie mondiale (Image: .)

Le secrétaire aux Affaires, Kwasi Kwarteng, a déclaré hier que le régulateur Ofgem lui avait assuré qu’il y avait “des plans bien rodés en place pour protéger le marché et les consommateurs”.

M. Kwarteng rencontre aujourd’hui une vingtaine de sociétés énergétiques pour des entretiens.

Il a déclaré: «Je comprends que ce sera une période inquiétante pour les entreprises et les consommateurs. Nous travaillons dur pour gérer l’impact des hausses mondiales des prix du gaz.

«Malheureusement, les petits fournisseurs d’énergie sont confrontés à des pressions en raison de la hausse soudaine des prix mondiaux du gaz. Quatre petits fournisseurs ont cessé leurs activités ces dernières semaines.

« En cas de défaillance d’un fournisseur, Ofgem veillera à ce que l’approvisionnement en gaz et en électricité des clients se poursuive sans interruption. Notre priorité est de protéger les consommateurs.

M. Kwarteng a déclaré qu’un administrateur spécial sera nommé pour s’assurer que les clients continuent de recevoir de l’énergie jusqu’à ce qu’ils puissent être transférés vers un nouveau fournisseur.

Il a déclaré que le plafonnement des prix de l’énergie protégerait des millions de clients de l’augmentation soudaine des coûts.

“La sécurité énergétique sera toujours notre priorité absolue”, a ajouté le ministre.

« Le Royaume-Uni bénéficie d’une gamme diversifiée de sources d’approvisionnement en gaz, à la fois nationales et auprès de partenaires d’importation fiables tels que la Norvège.

“Je suis convaincu que la sécurité d’approvisionnement peut être maintenue dans un large éventail de scénarios.”

La crise énergétique se répercute également sur les approvisionnements alimentaires, déclenchant des avertissements selon lesquels les dîners de Noël pourraient être « annulés ».

Kwasi Kwarteng s’est engagé à protéger les clients (Image: .)

Boris Johnson a évité de pointer du doigt le Brexit (Image : .)

La forte augmentation des coûts du gaz a conduit à la fermeture de deux grandes usines d’engrais à Teesside et dans le Cheshire, qui produisent du dioxyde de carbone (CO2) en tant que sous-produit.

Le CO2 est utilisé dans l’abattage sans cruauté du bétail, prolonge la durée de conservation des produits et est vital pour les systèmes de réfrigération de refroidissement.

Les fournisseurs de produits alimentaires ont averti que cela entraînerait des pénuries d’ici quelques semaines et pourrait également atteindre les niveaux de stock pendant la période des fêtes.

M. Kwarteng s’est entretenu en face à face hier avec Tony Will, le directeur général mondial de CF Industries, le plus grand fournisseur national de CO2 du Royaume-Uni.

Il a déclaré: “Nous avons discuté des pressions auxquelles l’entreprise est confrontée et avons exploré les voies possibles pour sécuriser les approvisionnements vitaux, y compris pour nos industries alimentaires et énergétiques.”

Les experts ont appelé à réduire les taxes environnementales imposées sur les factures pour économiser environ 150 £ par an aux clients.

L’augmentation de la fréquence des révisions du plafonnement des prix de l’énergie, qui maintient les prix bas, aiderait les fournisseurs mais aggraverait la situation des ménages.

Le gouvernement envisagerait également de créer une «bad bank» pour prendre en charge les clients non rentables des entreprises énergétiques qui font faillite ou qui assument les pertes.

On craint que davantage de petits fournisseurs d’énergie ne s’effondrent dans les prochains jours, laissant un million de clients devant trouver un nouveau fournisseur.

Le ministre du Cabinet, Alok Sharma, a insisté sur le fait que le gouvernement protégerait les clients de la flambée des coûts.

Il a déclaré: «Le message clair qui en ressort est qu’il n’y a pas de problème immédiat en termes d’approvisionnement, nous ne voyons aucun risque pour l’hiver.

«Les gens doivent être confiants que les approvisionnements seront là et que nous les protégerons en termes de hausse des prix. Mais bien sûr, nous ne sommes pas complaisants à ce sujet. »

Alok Sharma a déclaré que les gens “ne devraient pas s’inquiéter” (Image: .)

M. Sharma, qui est président de la Cop26, le sommet sur le changement climatique que le gouvernement organise à Glasgow en novembre, a déclaré que “des discussions très détaillées” étaient en cours pour mettre fin aux problèmes d’approvisionnement et que “les gens ne devraient pas s’inquiéter”.

« Nous ne sommes pas du tout complaisants », a-t-il ajouté.

Les prix de gros du gaz ont augmenté de 250 % depuis janvier, y compris une augmentation de 70 % depuis août.

L’énorme bond a été attribué à une combinaison de forte demande, de maintenance planifiée sur certains sites gaziers et de baisse de la production solaire et éolienne.

Greg Jackson, directeur général d’Octopus Energy, a déclaré qu’il s’agissait « du marché de l’énergie le plus extrême depuis des décennies ».

Il a ajouté: “Derrière cela, il y a des millions de clients et des milliers de personnes dont les emplois vont être affectés.”

M. Jackson a déclaré que le plafonnement des prix de l’énergie signifie que les tarifs variables standard sont “en fait bien inférieurs au coût de la fourniture d’énergie aujourd’hui”.

Ian Wright, de l’organisme industriel de la Food and Drink Federation, a mis en garde contre des pénuries de certains produits dans les quinze jours, mais a insisté sur le fait que “nous ne manquerons pas de nourriture”.

Le ministre fantôme du Trésor, Pat McFadden, a déclaré: “Cela doit vraiment servir d’aiguillon pour éviter des situations comme celle-ci où nous sommes soudainement très exposés lorsqu’il y a une flambée des prix internationaux.”

«À court terme, ce que le secrétaire aux affaires doit faire, c’est assurer la continuité de l’approvisionnement, c’est un devoir fondamental du gouvernement à la fois pour les consommateurs nationaux et pour les entreprises.

« Nous avons vu d’autres ramifications de cela au cours des dernières 24/48 heures, par exemple sur l’approvisionnement alimentaire, le CO2 étant un sous-produit nécessaire, et à long terme, cela a montré la nécessité de continuer avec le transition vers le net-zéro et la vulnérabilité de la dépendance vis-à-vis des marchés des combustibles fossiles, en particulier les marchés internationaux. »