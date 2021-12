Boris au bord de l’effondrement : un nouveau sondage montre l’effondrement des conservateurs – les électeurs demandent la démission du Premier ministre | Politique | Des nouvelles

Le gouvernement a été confronté à une avalanche de controverses ces dernières semaines avec des informations faisant état de sordides, de violations des règles de verrouillage et de retour des restrictions sur les coronavirus en raison de la nouvelle variante Omicron, et il semble avoir finalement retourné l’électorat contre le Premier ministre.

Un nouveau sondage de Survation a révélé que 57% des électeurs pensent que Boris Johnson devrait démissionner de son poste de Premier ministre.

Cela survient après que le gouvernement a été pris dans un scandale de fête de Noël, mais M. Johnson insiste sur le fait qu’il « n’a certainement enfreint aucune règle » après que Downing Street a confirmé qu’il avait « brièvement » participé à un quiz « virtuel » qui aurait eu lieu le 15 décembre de l’année dernière.

Seuls 30% des électeurs ont soutenu la position du Premier ministre avec ceux qui pensent que le leader travailliste Sir Keir Starmer ferait le meilleur candidat à 39%.

C’est la première fois que Starmer devient le candidat préféré depuis le 6 octobre 2020.

Un tiers de ceux qui ont voté conservateur aux dernières élections générales (31 %) pensent que Johnson devrait démissionner.

Le sondage a révélé que le Parti travailliste a maintenu son avance sur les conservateurs à 39%, ces derniers étant à 32%, un nouveau plus bas pour le parti dans tous les sondages Survation menés depuis que Boris Johnson est devenu leader en juillet 2019.

Survation a également demandé au public qui préférerait remplacer Johnson en tant que Premier ministre s’il devait démissionner.

Le chancelier Rishi Sunak est arrivé en tête avec 24% des personnes interrogées votant et 34% déclarant qu’ils ne savaient pas qui ils choisiraient.

Le deuxième plus proche était l’ancien ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt avec seulement 6% des voix et le secrétaire à la Santé Sajid Javid avec 5%.

Il y a aussi la menace imminente des élections partielles du North Shropshire cette semaine, siège au cœur du scandale qui a vu Owen Paterson démissionner.

Le siège, qui est généralement conservateur, est désormais préféré aux libéraux-démocrates, selon les bookmakers.

Le secrétaire à l’Éducation, Nadhim Zahawi, a admis que les élections partielles sont parfois utilisées pour « envoyer un message » au parti au pouvoir.

Le soutien à la candidate de Lib Dem, Helen Morgan, semble augmenter, Ladbrokes, Paddy Power et William Hill réduisant tous les chances que le conseiller paroissial de 46 ans remporte le siège le 16 décembre.

Le chef de la Lib Dem, Sir Ed Davey, a déclaré: « L’élan est maintenant avec les libéraux-démocrates alors que nous entrons dans la dernière semaine de cette campagne.

«Chaque jour, nous entendons des électeurs conservateurs de longue date qui sont furieux contre le premier ministre pour avoir menti, enfreint les règles et tenté de le dissimuler.

« Ils ont maintenant la possibilité de dire à Boris Johnson que la fête est terminée. »

Boris Johnson cherche également à gagner les rebelles conservateurs alors que la révolte menace les passes sanitaires de Covid.

Les mesures du plan B devraient être approuvées avec le soutien des travaillistes, mais pourraient être un coup dur pour le Premier ministre, car les conservateurs sont particulièrement opposés à rendre les laissez-passer NHS Covid obligatoires pour l’entrée dans les grands sites.

Il a déclaré que les mesures sont nécessaires pour la santé publique alors qu’environ 75 conservateurs envisagent de se rebeller lors des votes de mardi.

Si environ 75 conservateurs votaient contre les mesures plutôt que de s’abstenir, ils provoqueraient la plus grande révolte de la direction de Boris Johnson.

Des laissez-passer NHS Covid montrant une vaccination complète ou un test négatif récent seront requis pour l’entrée dans les sites intérieurs contenant plus de 500 personnes, les sites extérieurs non assis avec plus de 4 000 personnes et tout site avec plus de 10 000 personnes, à partir de mercredi.

Survation a interrogé 1 218 adultes en ligne âgés de 18 ans et plus vivant au Royaume-Uni entre le 10 et le 11 décembre 2021.