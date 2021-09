Boris au bord du gouffre alors que 100 conservateurs se révoltent contre le « cadeau fiscal au travail » – les craintes électorales explosent | Politique | Nouvelles

Le nouveau programme fiscal pourrait coûter à M. Johnson les prochaines élections générales. Les manifestations contre les hausses d’impôts ont été menées par l’ancien chef du parti, Sir Iain Duncan Smith. Sir Iain a déclaré le nouveau plan fiscal “chaotique”.

De nouveaux députés du Parti conservateur dans le Nord et les Midlands ont déclaré que la hausse de l’assurance nationale sonnerait le glas du « catastrophe » pour les conservateurs lors des prochaines élections.

L’un d’eux a déclaré en privé: “C’est une taxe du mur rouge à part son nom et c’est un cadeau aux travaillistes.”

L’Alliance des contribuables a déclaré que la hausse de l’assurance nationale pourrait affecter de manière disproportionnée les travailleurs du Nord et des Midlands.

Cependant, cela n’affectera pas les principaux électeurs conservateurs qui possèdent des biens et sont à la retraite.

La rébellion au sein du Parti conservateur a rassemblé une centaine de députés conservateurs dans une soi-disant «escouade maladroite».

S’adressant au Mail of Sunday, le député conservateur principal Marcus Fysh a déclaré: “Sans beaucoup plus d’explications et de concessions, le gouvernement est confronté à une rébellion potentiellement beaucoup plus importante des bancs conservateurs cette semaine.”

Il a déclaré que cette nouvelle augmentation des impôts et de l’assurance nationale était “mal pensée”.

Il a ajouté que M. Johnson avait abandonné la réputation “durement gagnée” de parti des faibles impôts.

Cependant, cela affectera négativement les personnes en âge de travailler et maintiendra le marché du logement à des prix qui sont hors de portée de beaucoup.

M. Johnson a abordé la rébellion en déclarant que son gouvernement “n’évitera pas les décisions difficiles nécessaires pour fournir aux patients du NHS le traitement dont ils ont besoin et pour réparer notre système de protection sociale en panne”.

La hausse de l’assurance nationale représente la déchirure d’un engagement clair des conservateurs dans le manifeste électoral de 2019.

Écrivant au Mail on Sunday, l’ancien député conservateur David Mellor a qualifié cela de “violation fondamentale” des principes conservateurs.