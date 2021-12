Boris au bord du gouffre: un nouveau sondage révèle que 6 Britanniques sur 10 veulent que le Premier ministre soit évincé de son poste en 2022 | Politique | Des nouvelles

Le chef conservateur, qui a mené son parti à une victoire catégorique aux élections générales il y a à peine deux ans, est sous le choc de la perte catastrophique de l’élection partielle du North Shropshire et secoué par la montée de la variante Omicron et par conséquent une forte augmentation des cas de Covid. La décision d’introduire des passeports vaccinaux a déclenché une rébellion majeure à la Chambre des communes qui a vu 99 députés conservateurs voter contre le gouvernement, alors qu’il a également été confronté à des questions gênantes sur une série de rassemblements à Noël dernier qui, selon les critiques, ont enfreint les règles de verrouillage.

Le sondage, réalisé par Redfield & Wilton Strategies et commandé par MailOnline, a indiqué que 60% des personnes interrogées étaient favorables à ce que les conservateurs se débarrassent de M. Johnson en tant que chef, avec 35% soutenant l’idée « fortement ».

En revanche, seulement 15 % s’y opposent, et parmi eux, seulement 8 % y croient fermement.

Un quart – 25 pour cent – étaient soit neutres, soit ne savaient pas.

Parmi les remplaçants possibles de M. Johnson, le chancelier Rishi Sunak est arrivé en tête de liste, 29 % le considérant comme une meilleure option et 14 % de manière significative.

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss, qui a récemment remis le dossier du Brexit précédemment détenu par Lord David Frost jusqu’à sa démission du Cabinet au début du mois, a été considérée comme meilleure de 17% et nettement meilleure de 6%.

Le sondage, impliquant 1 500 adultes en Grande-Bretagne interrogés en ligne le 21 décembre, a également demandé aux électeurs conservateurs de choisir leur chef préféré parmi une gamme de candidats, un tiers choisissant M. Sunak et seulement 9% choisissant Mme Truss.

« Cependant, étant donné la gravité et l’urgence des difficultés, nous sommes prêts à envisager un accord intérimaire comme première étape pour traiter les problèmes les plus aigus, notamment les frictions commerciales, le contrôle des subventions et la gouvernance. »

Hengist, lecteur d’Express.co.uk, a commenté : « Trahissez-nous Boris en cédant à l’UE sur le protocole NI et vous perdrez mon vote la prochaine fois.

« Le North Shropshire ne sera qu’un pâle signe avant-coureur de ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous vendez la Grande-Bretagne. »

Pendant ce temps, l’ancien diplomate britannique Adrian Hill a suggéré que M. Johnson se débattait pour occuper le poste le plus élevé et a demandé à Mme Truss de le remplacer – et d’installer Lord Frost au poste de ministre des Affaires étrangères.

S’exprimant plus tôt cette semaine, M. Hill, un ancien officier des Royal Engineers qui, entre autres postes diplomatiques, a travaillé en tant que membre de l’équipe du tunnel sous la Manche au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth et au comité COBRA du Cabinet Office, a déclaré à Express.co.uk : « Nous avons aimé Boris lorsque nous avons passé une soirée avec lui dans le Sussex – près du champ de bataille de 1066.

« Mais je pense vraiment que Covid a pris beaucoup plus de lui qu’il ne le pense.

« Je pense qu’il est temps que nous ayons une autre femme Premier ministre comme la première, pas la seconde !

«Et je pense que Frosty ferait un très bon secrétaire d’État pour le FCOD ou tout ce que cela représente de nos jours! Frosty était le gourou de la stratégie.

« Faisons voter Liz en tant que Premier ministre et Frosty reviennent rapidement. »