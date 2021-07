Boris augmentera les cotisations d’assurance nationale pour fixer les prestations sociales | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre aurait convenu avec de hauts ministres qu’une augmentation de l’assurance nationale aiderait à payer ses réformes de la protection sociale, a révélé le Times. L’augmentation d’un centime pour chaque livre – qui touchera à la fois les employeurs et les employés – devrait générer 10 milliards de livres sterling supplémentaires par an et on pense que cette augmentation contribuera également à réduire les temps d’attente du NHS après COVID.

Le rapport intervient alors que l’ancien secrétaire à la Santé, Jeremy Hunt, a averti le programme Newsnight de la BBC : « Vous ne réglerez jamais le problème dans le NHS si vous ignorez le système de protection sociale ».

Entre 2010 et 2019, période au cours de laquelle M. Hunt a passé près de sept ans en tant que secrétaire à la Santé, les dépenses sociales ont été réduites de 17%.

Lorsque Boris Johnson a été élu chef du Parti conservateur et Premier ministre en juillet 2019, battant M. Hunt par plus de 45 000 voix, il s’est tenu sur les marches de Downing Street et a déclaré qu’il « réglerait la crise des services sociaux une fois pour toutes ».

Au cœur des propositions, telles qu’énoncées précédemment par l’ancien conseiller en santé du gouvernement, Sir Andrew Dilnot, se trouvent les plans visant à plafonner les coûts des soins sociaux à 50 000 £, afin que les familles ne soient pas obligées de vendre leur maison.

L’État interviendrait alors pour couvrir les coûts restants.

Selon The Times, Sir Dilnot avait également suggéré que les pensions contribuent à la cagnotte en payant une assurance nationale. Cependant, cette approche a été rejetée au motif qu’elle serait trop compliquée.

Néanmoins, le projet du Premier ministre de demander aux employés et aux employeurs de payer la facture n’a pas été chaleureusement accueilli par tout le monde.

Paul Johnson, qui est directeur de l’Institute for Fiscal Studies depuis 2011, a déclaré : « Le financement de l’aide sociale uniquement à partir de l’assurance nationale serait très inéquitable. Ce serait la continuation d’une politique à long terme consistant à frapper ceux en âge de travailler tout en protégeant les retraités même pour quelque chose conçu pour profiter aux personnes bien au-delà de l’âge de la retraite. C’est une question d’équité.

LIRE LA SUITE: Boris émet le dernier avertissement Covid avant la Journée de la liberté

De même, Torsten Bell du groupe de réflexion Resolution Foundation a déclaré : « C’est un impôt qui pèse de manière disproportionnée sur les jeunes et les moins bien rémunérés, par rapport à une augmentation plus juste de l’impôt sur le revenu. Pourquoi nous ciblerions une augmentation d’impôts sur les groupes qui ont été les plus durement touchés par l’impact économique de cette pandémie, tout en exemptant les personnes âgées et riches, me dépasse. »

Il a même été rapporté que son chancelier, Rishi Sunak, était sceptique quant à l’augmentation du fardeau fiscal des familles britanniques.

M. Sunak, qui n’est entré au numéro 11 qu’en février 2020, aurait été mal à l’aise à propos des plans car il ne veut pas être considéré comme un chancelier très exigeant.

Une source a même déclaré dimanche au Mail que le chancelier Sunak était « mêlé » par le Premier ministre et son nouveau secrétaire à la Santé, Sajid Javid.

A NE PAS MANQUER :

Les accords commerciaux britanniques permettront aux nations les plus pauvres du monde de prospérer [LATEST]

Rishi Sunak dit que l’économie “rebondit” avec une augmentation de la masse salariale [INSIGHT]

Les chefs de l’UE ont dénoncé le déverrouillage du “Jour de la liberté” de Boris Johnson [REVEAL]

La TaxPayers’ Alliance estime déjà que la charge fiscale moyenne au Royaume-Uni est à son plus haut niveau depuis 1951.

M. Johnson avait refusé d’engager son gouvernement à respecter la promesse du manifeste des conservateurs de ne pas augmenter les impôts lundi.

Lors de sa conférence de presse d’auto-isolement, Harry Cole du Sun a demandé au Premier ministre : « Votre engagement manifeste de 2019 à ne pas augmenter l’assurance nationale ou l’impôt sur le revenu est-il toujours valable ?

“Sur les plans tant attendus pour faire face à… la protection sociale…”, a répondu M. Johnson, “un problème qui tourmente les gouvernements depuis au moins trois décennies… Vous devez juste attendre un peu plus longtemps.”