Boris avertit l’UE de ne pas se ranger du côté de la France alors que Frost menace de poursuites judiciaires au milieu de la pêche | Politique | Nouvelles

Boris Johnson et Emmanuel Macron ont eu une rencontre délicate au sommet du G20 à Rome au milieu d’une dispute sur les droits de pêche post-Brexit. Lord Frost a critiqué les menaces proférées par la France contre la Grande-Bretagne et a déclaré que le gouvernement « envisage activement » d’engager des poursuites judiciaires contre le pays.

Le ministre du Brexit s’est rallié aux propos tenus par le Premier ministre français Jean Castex dans une lettre adressée à la présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, qui aurait déclaré qu’il fallait montrer au Royaume-Uni « qu’il cause plus de dégâts de quitter l’UE que d’y rester ».

Lord Frost a tweeté : « Le voir exprimé de cette manière est clairement très troublant et très problématique dans le contexte actuel où nous essayons de résoudre de nombreuses questions très sensibles, y compris sur le protocole d’Irlande du Nord. »

Dans une lecture à Downing Street de la discussion avec Mme Von Der Leyen, il a déclaré: «Le Premier ministre a également fait part de ses préoccupations concernant la rhétorique du gouvernement français ces derniers jours sur la question des permis de pêche.

« Le Premier ministre a souligné que les menaces françaises sont totalement injustifiées et ne semblent pas compatibles avec l’accord de commerce et de coopération Royaume-Uni-UE ou avec le droit international plus large.

« Le Premier ministre a réitéré que le Royaume-Uni avait accordé 98 % des demandes de licence de navires de l’UE pour pêcher dans les eaux britanniques et était heureux d’examiner toute autre preuve pour les 2 % restants.

Le ministre du Brexit a critiqué les menaces venant de la France, ajoutant : qui a persisté pendant une grande partie de cette année.

« Alors que je m’apprêtais à [European Commission vice-president] Maros Sefcovic, ces menaces, si elles étaient mises en œuvre le 2 novembre, mettraient l’UE en violation de ses obligations en vertu de notre accord commercial.

« Nous envisageons donc activement de lancer une procédure de règlement des différends conformément à l’article 738 du TCA. »

Boris a été interrogé sur la situation ce matin, il a déclaré : « Nous sommes très désireux de travailler avec nos amis et partenaires sur toutes ces questions.

« Si un autre pays européen veut rompre le TCA – l’accord de commerce et de coopération – alors nous devrons évidemment prendre des mesures pour protéger les intérêts du Royaume-Uni.

« S’il y a une violation du traité ou si nous pensons qu’il y a une violation du traité, nous ferons le nécessaire pour protéger les intérêts britanniques. »