Boris blâme les critiques de la Saint-Georges avec un discours de colère: «Sans honte ni honte! | Politique | Nouvelles

Boris Johnson a mis en ligne un message sur son compte Twitter souhaitant à tous une “très joyeuse Saint-Georges” qui tombe le 23 avril. Le Premier ministre a déclaré qu’il souhaitait que ceux qui célèbrent en Angleterre “lèvent un verre” et le fassent “sans embarras et sans gêne”. honte »pour commémorer la journée. La date marque la mort de St George après avoir été rendu célèbre par la légende lorsqu’il a tué un dragon et est le saint patron de l’Angleterre.

Dans une vidéo enregistrée dans ce qui semble être Downing Street, M. Johnson a déclaré: «Un très joyeux jour de la Saint George, l’anniversaire de Shakespeare, à tous ceux qui célèbrent ici en Angleterre et dans le monde.

“Parce qu’aujourd’hui est le jour où sans embarras et sans honte nous pouvons lever un verre à tout ce qui fait de l’Angleterre une si grande partie de notre Royaume-Uni – Happy St George’s Day.”

Les commentateurs ont publié un large éventail de réactions à la vidéo énergique, certains affirmant qu’il était le «meilleur» Premier ministre que le Royaume-Uni ait jamais eu.

L’un a dit: “Meilleur PM depuis Churchill.”

Un autre a ajouté: “C’est brillant M. Johnson, si patriotique et apprécié, un bon discours merci et un joyeux jour de St George à vous et à toute l’Angleterre.”

Mais d’autres n’étaient pas aussi déchiquetés et ont profité de l’occasion pour critiquer le Premier ministre

Un téléspectateur a écrit: “Donc tous les autres jours sont remplis de honte et d’embarras? Boris dûment noté.”

On a demandé pourquoi la journée était célébrée en déclarant: «Je trouve étrange que St George soit considéré comme le saint patron de l’Angleterre puisqu’il n’était ni anglais ni n’a jamais foulé le sol anglais.

“Il n’est pas non plus uniquement un saint patron de l’Angleterre puisque plusieurs autres pays célèbrent également St George comme leur saint patron.”

La Saint-Georges est également connue sous le nom de fête de la Saint-Georges et est célébrée dans le monde entier par les églises et les pays catholiques.

Selon la légende, St George était soldat dans l’armée romaine en 280 après JC et serait né dans ce qui est maintenant connu sous le nom de Turquie.

Il a été tué en 303 après JC pour avoir refusé de faire un sacrifice aux dieux païens.

Le roi Édouard III a fait de St George le saint patron de l’Angleterre en 1350.