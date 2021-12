Boris convoquera le Cabinet alors que le PM réfléchit à quatre mesures Covid après les avertissements de SAGE | Royaume-Uni | Des nouvelles

Boris Johnson, 57 ans, réunira son cabinet alors que le Premier ministre examine s’il doit introduire de nouvelles restrictions sur les coronavirus au cours de la nouvelle année. La réunion, qui se tiendra virtuellement, devrait également réunir le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, 55 ans, et le conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance, 61 ans.

M. Johnson a déclaré qu’il agirait pour imposer de plus grandes restrictions si les données suggèrent que de telles mesures sont nécessaires pour arrêter la variante Omicron.

Mais le Premier ministre pourrait faire face à des pressions au sein du Parti conservateur après que ses députés d’arrière-ban ont mené une rébellion contre ses mesures du plan B contre les coronavirus.

Johnson a connu quelques semaines difficiles après que le parti conservateur a perdu le siège autrefois sûr du North Shropshire au profit des libéraux-démocrates lors d’une récente élection partielle et que certains de ses députés auraient remis des lettres de défiance au président. du comité de 1922, Sir Graham Brady, 54 ans.

Sir Graham Brady a déclaré à l’Observer qu’il était temps « de sortir de l’hypothèse paresseuse que le gouvernement a le droit de contrôler nos vies » et a suggéré que les Britanniques devraient « reprendre la responsabilité de leur propre vie ».

Écrivant pour le Mail on Sunday, le député d’Altrincham & Sale West a ajouté: « Même avec de nouvelles preuves concrètes que la variante Omicron ne causera pas la dévastation initialement prévue, il y a des craintes très réelles que, si le Noël de cette année a été gracié, le Nouvel An pourrait être annulé à la place.

« Cela ne doit pas arriver.

Les députés conservateurs appelés à succéder à M. Johnson au n ° 10 ont été avertis d’éviter de soutenir des mesures Covid plus strictes ou de risquer de nuire à leurs chances d’occuper le poste le plus élevé.

Actuellement, les personnes en Angleterre sont tenues de porter des masques faciaux dans les espaces confinés.

Ils sont également obligés de fournir une preuve de vaccination ou un résultat de test négatif pour entrer dans les grands événements et les discothèques.

C’est moins que les règles imposées par les administrations décentralisées en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.

Lors de la dernière réunion du Cabinet, la ministre des Affaires étrangères Liz Truss, 46 ans, le chancelier Rishi Sunak, 41 ans, le secrétaire aux Affaires Kwasi Kwarteng, 46 ans, et le secrétaire aux Transports Grant Shapps, 53 ans, auraient exprimé leur opposition à des mesures plus strictes.

Ceux qui étaient sceptiques quant aux restrictions auraient été renforcés par les données publiées la semaine dernière sur la variante Omicron.

Selon l’UKHSA, la souche de coronavirus la plus récente laisse les gens 50 à 70 % moins susceptibles d’être admis à l’hôpital une fois infectés par rapport à des variantes telles que Delta.

Les dernières données du gouvernement britannique ont révélé que 122 186 personnes avaient contracté un coronavirus le 24 décembre, entraînant 1 171 hospitalisations quotidiennes et 137 décès dans les 28 jours suivant un test positif.

Mais le Mirror rapporte que M. Johnson est confronté à quatre options Covid, y compris un verrouillage complet.

On pense que cela pourrait prendre jusqu’au 29 décembre au plus tôt pour que des mesures soient introduites.

La première option du Premier ministre sera d’introduire des mesures dites «d’étape 2» qui pourraient voir la règle de six être introduite pour les rassemblements en extérieur et en intérieur.

Mais M. Johnson est également confronté à la suggestion d’un verrouillage du disjoncteur.

Le disjoncteur, qui pourrait être introduit dès le 28 décembre, serait à l’étude pour aider à réduire la pression sur le NHS.

L’introduction des mesures du «Plan C», qui incluent le service à table dans les pubs et les restaurants, serait une autre option pour le gouvernement, car le Mirror rapporte que SAGE avertit qu’une «grande vague» d’hospitalisations pour coronavirus est attendue bientôt.

Les minutes de SAGE ajoutent : « Plus les interventions se produisent tôt, et plus elles sont strictes, plus elles ont de chances d’être efficaces.

« Les interventions antérieures peuvent produire le même effet ou un effet supérieur à une rigueur moindre et appliquées pendant une durée plus courte que les interventions tardives ».

Cependant, alors que M. Johnson continue de surveiller la situation « heure par heure », le Premier ministre pourrait être contraint de proposer les mesures improbables d’un autre verrouillage national.

Johnson a déclaré à Noël: « Nous ne pouvons exclure d’autres mesures après Noël – et nous allons garder un œil constant sur les données, et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger la santé publique. »