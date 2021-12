Boris dans une nouvelle crise après la catastrophe des élections partielles alors que Starmer monte en flèche dans un nouveau sondage | Politique | Des nouvelles

Le Premier ministre a admis que les électeurs étaient « frustrés » après des semaines d’allégations concernant la violation des règles de dénigrement et de verrouillage à Downing Street. M. Johnson est confronté à un appel au réveil après que les sondages ont montré que le pays avait des doutes sur son leadership. Les recherches pour le Daily Express effectuées jeudi ont placé les conservateurs à quatre points derrière les travaillistes sur 34 à l’échelle nationale.

Un peu plus de la moitié du public, 53%, a déclaré qu’il manquait de confiance en M. Johnson en tant que Premier ministre, bien que le chiffre soit tombé à 31% parmi ceux qui ont voté pour les conservateurs en 2019.

L’étude Savanta ComRes a révélé que 52% des adultes pensent que M. Johnson gère mal la pandémie, mais parmi les électeurs conservateurs, 55% soutiennent sa réponse. Les jeunes électeurs étaient les plus mécontents de son approche, mais 41% des plus de 55 ans étaient favorables.

Les allégations de violation des règles de verrouillage à Downing Street ont ébranlé la confiance en M. Johnson parmi 64% des électeurs. Rishi Sunak est de loin le candidat le plus populaire pour succéder au Premier ministre s’il quittait ses fonctions, avec un quart des électeurs favorables à la chancelière, atteignant 37% parmi les électeurs conservateurs.

L’ancien rival de leadership de M. Johnson, Jeremy Hunt, était deuxième avec huit pour cent, suivi de Sajid Javid avec sept pour cent et la ministre des Affaires étrangères Liz Truss avec six pour cent. Le sondage a montré une profonde inquiétude dans le pays face à la hausse du coût de la vie, 82 pour cent des adultes révélant qu’ils sont inquiets et seulement 17 pour cent indifférents.

Quelque 38% des adultes ne sont pas convaincus que le Royaume-Uni se remettra de la pandémie de Covid-19 en 2022, contre 32% qui sont convaincus qu’il le fera.

Chris Hopkins, directeur associé chez Savanta ComRes, a déclaré : « Un autre ? Cela fait maintenant treize chefs de file consécutifs du Parti travailliste parmi les sondeurs, et la seule personne pour laquelle il n’a pas de chance est Boris Johnson, le dernier étant arrivé à la suite d’une humiliante défaite aux élections partielles dans le North Shropshire.

« La poursuite des sondages en tête pour les travaillistes, associée à cette défaite aux élections partielles, élimine le sentiment de supériorité électorale que Boris Johnson est censé avoir, beaucoup commencent maintenant à craindre que le Premier ministre perde une partie de sa poussière magique électorale.

«Et tandis que les travaillistes ont besoin de plus de sondages que cela pour même commencer à penser à une majorité, ce que le résultat d’hier soir dans un cœur conservateur montre, c’est que les électeurs travaillistes sont prêts à passer aux libéraux-démocrates dans les batailles clés, et les électeurs conservateurs sont prêts à utiliser les libéraux-démocrates pour envoyer un message au gouvernement.

« Ce sont finalement de bonnes nouvelles pour les travaillistes ; pour potentiellement amener Keir Starmer au n ° 10, ils ont besoin que les conservateurs perdent plus de sièges que les travaillistes n’en gagnent nécessairement, et si les libéraux démocrates peuvent les aider, alors peut-être que gouverner en tant que leader minoritaire est le chemin le plus clair de Starmer vers le pouvoir.

Les résultats du sondage mené jeudi auprès de 2 139 adultes britanniques surviennent alors que le Premier ministre est sous le choc d’une défaite choquante dans le North Shropshire. L’élection partielle a été déclenchée après le départ d’Owen Paterson à la suite d’une tentative ratée du n ° 10 de le protéger d’une suspension de 30 jours pour avoir enfreint les règles du lobbying.

La campagne a également été éclipsée par la série d’allégations concernant des fêtes à Downing Street pendant le verrouillage de l’année dernière. Les conservateurs supérieurs ont averti M. Johnson qu’il « buvait dans le salon de la dernière chance » et devait mettre un terme au « drame constant ».

Le scrutin du North Shropshire a été l’une des pires défaites électorales partielles de l’histoire moderne, la majorité conservatrice de 23 000 personnes ayant été anéantie alors que les libéraux-démocrates ont remporté la victoire. La nouvelle députée Helen Morgan a remporté près de 6 000 voix, soit une variation de 34 %.

Johnson a déclaré qu’il n’avait pas réussi à faire passer le message au public sur les problèmes critiques, tels que le succès du programme de vaccination du Royaume-Uni et la réponse économique à la pandémie.

Il a déclaré qu’il y avait eu une « litanie constante » d’histoires sur la sordide et le non-respect des règles au lieu des problèmes qui comptent pour le public. Lors d’une visite à l’hôpital Hillingdon de Londres, M. Johnson a déclaré : « Il est clair que le vote dans le North Shropshire est un résultat très décevant.

« Je comprends tout à fait les frustrations des gens. J’entends ce que disent les électeurs du North Shropshire. En toute humilité, je dois accepter ce verdict. Je comprends que ce que les électeurs veulent que le gouvernement fasse à tout moment, c’est de se concentrer sur eux et leurs priorités. »

Le Premier ministre a déclaré que le blâme pour le résultat désastreux était tombé à cette porte. « Je suis responsable de tout ce que fait le gouvernement et bien sûr j’en assume la responsabilité personnelle », a-t-il déclaré.

« Je pense que les gens sont frustrés et je le comprends. Fondamentalement, ce qui ne va pas, c’est qu’au cours des dernières semaines, certaines choses se sont très bien passées, mais ce que les gens ont entendu n’est qu’une litanie constante de choses sur la politique et les politiciens et des choses qui ne les concernent pas et ne sont pas sur les choses que nous pouvons faire pour améliorer la vie.

M. Johnson a nié avoir blâmé les médias pour avoir couvert des allégations d’actes répréhensibles. Il a déclaré: «Je pense que mon travail consiste à surmonter ce que nous faisons plus efficacement et à montrer aux gens que, grâce au déploiement de vaccin le plus rapide et au déploiement de rappel le plus rapide en Europe, nous avons plus d’emplois qu’avant. la pandémie a commencé.

« Je dois lever la main et dire« ai-je échoué à faire passer ce message au cours des dernières semaines ? A-t-il été obscurci par tous ces autres trucs ?’ Oui, j’en ai bien peur.

M. Johnson a admis qu’il devait résoudre »des problèmes tels que les soirées numéro 10 signalées et le financement de la rénovation de l’appartement numéro 10.

« Ces questions sont exactement le genre de questions sur la politique et les politiciens et tout ce genre de choses, le fonctionnement du gouvernement, que je vais bien sûr devoir régler », a-t-il déclaré.

« Mais le vrai problème sur lequel les gens veulent se concentrer est ce que nous faisons pour régler le NHS, l’investissement que nous faisons pour traverser une période très difficile et ce que nous faisons pour lutter contre la pandémie. »