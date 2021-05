Boris déploie une armée à Bolton et Blackburn pour combattre la variante infectieuse du Covid indien | UK | Nouvelles

Les cas de mutation continuent d’augmenter, ce qui soulève des inquiétudes quant à la date finale de la feuille de route du verrouillage du 21 juin. Boris Johnson a déclaré que des «choix difficiles» pourraient se profiler si la variante – B.1.617.2 – était jugée «significativement» plus transmissible. . M. Johnson a déclaré lors d’un briefing de Downing Street que cela pourrait «perturber gravement nos progrès et rendre plus difficile le passage à la quatrième étape en juin».

Tout virus émergent capable de raviver des cas élevés a le potentiel de submerger les hôpitaux et d’annuler le travail acharné effectué le long de la feuille de route jusqu’à présent.

La plupart des cas ont jusqu’à présent été détectés dans le nord-ouest de l’Angleterre, Bolton, Blackburn et Sefton dans le Merseyside étant touchés. Des cas ont également été enregistrés à Londres.

Le colonel Russ Miller, commandant de l’armée du Nord-Ouest, dirigera les interventions dans la région avec des tests de surtension dans les rues.

M. Johnson a déclaré: «Le colonel Russ Miller, commandant de la région du Nord-Ouest, sera déployé pour aider les dirigeants locaux à gérer la réponse sur le terrain.

Le compte rendu de la réunion entre le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) jeudi a suggéré qu’il est “hautement probable que cette variante soit plus transmissible” que la variante Kent (B.1.1.7) et “une possibilité réaliste qu’elle le soit autant comme 50 pour cent plus transmissibles ».

Le professeur Chris Whitty, médecin-chef pour l’Angleterre, a déclaré: «Il y a maintenant confiance … que cette variante est plus transmissible que B.1.1.7.

“Nous prévoyons qu’avec le temps, la variante indienne dépassera et dominera au Royaume-Uni.”

M. Johnson a également exhorté les habitants de Bolton et de Blackburn à “jouer leur rôle dans l’arrêt de la propagation de la nouvelle variante” en s’assurant qu’ils sont vaccinés et subissent des tests rapides deux fois par semaine.

Il a ajouté: “Notre meilleure chance de supprimer cette variante est de la réprimer, où qu’elle se trouve et nous allons jeter tout ce que nous pouvons. [at it]. “