Le Premier ministre a déclaré que le travail de réussir à être en dehors de l’UE « n’est pas terminé ». À l’occasion du premier anniversaire de l’accord commercial historique entre le Royaume-Uni et l’UE après le Brexit, M. Johnson a insisté sur le fait que le Royaume-Uni doit tirer parti de « l’énorme potentiel qu’apportent nos nouvelles libertés ». L’accord historique, qui est entré en vigueur samedi il y a un an, est le plus grand accord de libre-échange sans tarif ni quota au monde.

Il permet aux entreprises britanniques de commercer librement avec l’Europe tout en étant en mesure de saisir de nouvelles opportunités commerciales avec des pays du monde entier. Le Premier ministre a déclaré: « Il y a un an aujourd’hui, nous avons entamé notre nouvelle relation avec l’UE par le biais du plus grand accord de libre-échange sans tarif ni quota au monde – l’accord de commerce et de coopération Royaume-Uni-UE.

« Ce n’était que le début – notre mission depuis a été de maximiser les avantages du Brexit afin que nous puissions prospérer en tant que pays moderne, dynamique et indépendant. Nous avons remplacé la libre circulation par un système d’immigration basé sur des points. L’année dernière, nous avons obtenu le déploiement de vaccins le plus rapide en Europe en évitant la lenteur des processus européens. Et de Singapour à la Suisse, nous avons négocié des accords de libre-échange ambitieux pour stimuler l’emploi et l’investissement chez nous.

« Mais ce n’est pas tout. De la simplification des obligations ahurissantes et complexes de l’UE sur la bière et le vin à la restauration fière du sceau de la couronne sur le côté des verres à pinte, nous réduisons la bureaucratie et la bureaucratie de l’UE et restaurons le bon sens dans notre livre de règles.

« Le travail n’est pas terminé et nous devons continuer sur notre lancée. Au cours de l’année à venir, mon gouvernement ira plus loin et plus vite pour tenir la promesse du Brexit et tirer parti de l’énorme potentiel qu’apportent nos nouvelles libertés. »

Depuis la signature de l’accord, le gouvernement a cherché à capitaliser sur les nouvelles libertés en réduisant les formalités administratives pour les entreprises, en réformant les règles et réglementations de l’UE et en stimulant le commerce à l’étranger pour créer de nouveaux emplois ici au Royaume-Uni.

Cela a permis au Royaume-Uni de reprendre le contrôle de nos frontières – remplaçant la liberté de mouvement par un système d’immigration basé sur des points. Assurer le déploiement de vaccins le plus rapide en Europe en évitant la lourdeur bureaucratique de l’UE a également été rendu possible parce que le Royaume-Uni opère désormais en dehors du bloc.

La Grande-Bretagne a également pu conclure de nouveaux accords de libre-échange avec plus de 70 pays, d’une valeur de plus de 760 milliards de livres sterling, y compris des accords historiques avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande. À partir d’aujourd’hui (samedi), les entreprises britanniques sont confrontées à l’introduction de contrôles aux frontières plus stricts après le Brexit, ce qui affectera les entreprises qui importent des marchandises en provenance de l’Union européenne.

Les entreprises de l’UE qui envoient des marchandises en Grande-Bretagne devront désormais fournir des déclarations en douane complètes, tandis que les commerçants devront également prouver que les marchandises sont autorisées à entrer en franchise de droits en vertu des règles d’origine.

Des contrôles vétérinaires supplémentaires interviendront pour les importations de denrées alimentaires en juillet de l’année prochaine. Les contrôles complets entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne ont été retardés pour permettre aux pourparlers avec l’UE de se poursuivre dans le but d’améliorer le système.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères a suggéré que les négociations sur le protocole d’Irlande du Nord devaient aboutir d’ici la fin février. Il a averti que le processus ne peut pas « dériver pendant des mois ». Le protocole est l’accord sur le Brexit qui empêche une frontière irlandaise dure en maintenant l’Irlande du Nord à l’intérieur du marché unique des marchandises de l’UE.

Cela crée également une nouvelle frontière commerciale entre NI et le reste du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni et l’UE négocient depuis des changements potentiels depuis octobre, mais ont fait des progrès limités. M. Coveney a déclaré que les problèmes étaient bien compris et que les pourparlers devraient être conclus avant le début de la campagne pour les élections à l’Assemblée d’Irlande du Nord.

« Nous savons tous que nous devons mettre un terme à cette discussion et à cette négociation », a-t-il déclaré. « Nous avons des élections en Irlande du Nord en mai. Ces élections commenceront vraiment à partir de la fin février. Cela ne peut donc pas durer des mois. » Lorsque les négociations reprendront plus tard ce mois-ci, l’équipe britannique sera sous le contrôle de la ministre des Affaires étrangères Liz Truss.

Elle remplace Lord Frost qui a démissionné de son poste de ministre du Brexit et négociateur en chef parce qu’il n’était pas d’accord avec d’autres domaines de la politique gouvernementale.