Boris dévoile son plan pour mettre Macron au pied du « bougre épineux » – Le président est dans le coin | Politique | Nouvelles

Les relations anglo-françaises ont été mises à rude épreuve ces derniers mois avec les deux nations à couteaux tirés concernant les accords post-Brexit pour la pêche, les migrants cherchant à traverser la Manche et le pacte de défense d’Aukus entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie. Les principaux collaborateurs de M. Johnson travailleraient sur une nouvelle alliance avec la France dépassant l’accord de défense signé par l’ancien Premier ministre David Cameron en 2010.

En cas de succès, une telle équipe pourrait permettre aux deux puissances militaires les plus importantes d’Europe d’étendre leur influence mondiale, en particulier après l’élection présidentielle d’avril.

Les domaines de coopération possibles pourraient inclure les essais nucléaires, la mise en place d’une capacité de frappe conjointe des porte-avions et la collaboration dans la région Info-Pacifique.

Une source du numéro 10 a déclaré au Sunday Times : « Reconstituer le groupe, s’embrasser et se réconcilier, nous semble inadéquat pour l’époque où nous vivons.

De manière significative cependant, M. Macron aurait également dit à M. Johnson qu’il avait été impressionné par le sérieux avec lequel la Grande-Bretagne procédait à son examen intégré de la défense, de la sécurité et de la politique étrangère, qui recommande de forger de nouvelles alliances avec des pays aux vues similaires.

Les conseillers de M. Johnson souhaitent vivement que les deux pays aillent plus loin que le simple « rafistolage » des relations – au point que les soldats britanniques pourraient même prêter main-forte aux efforts de maintien de la paix de la France dans la région du Sahel en Afrique.

Un autre collaborateur de Downing Street a déclaré : « C’est là que les deux membres européens du P5 [permanent members of the security council], les deux seules puissances militaires « hors zone » sérieuses en Europe, avec les mêmes capacités et investissements mondiaux, commencent à façonner les choses.

Lord Darroch of Kew, ancien conseiller à la sécurité nationale et ancien ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis, a déclaré : « Nous avons tous les deux de sérieuses capacités de défense et aspirons à des rôles mondiaux ; nous sommes tous les deux des puissances nucléaires ; et nous sommes voisins.

« Les arguments en faveur d’une collaboration en matière de défense sont donc irrésistibles ; et c’est naturellement quelque chose que les politiciens des deux côtés recherchent lorsqu’ils veulent montrer que la relation va au-delà du poisson et des bateaux dans la Manche.

Les relations entre M. Johnson et M. Macron se seraient détériorées après un début prometteur, en particulier à la suite de la dispute sur la pêche, et des remarques de M. Macron sur la sécurité ou non du jab AstraZeneca développées en collaboration avec des scientifiques de l’Université d’Oxford. .

De plus, M. Macron a ébouriffé les plumes avec sa suggestion apparente au G7 selon laquelle l’Irlande du Nord était « dans un autre pays ».

Les deux hommes se sont également affrontés en septembre au sujet du pacte d’Aukus, M. Macron étant furieux de la suppression consécutive du contrat de 40 milliards de livres sterling de la société publique française Naval Group pour la construction d’une flotte de sous-marins conventionnels.

M. Johnson aurait déclaré: « Donnez-moi un break », avec une source diplomatique expliquant: « Ça ne s’est pas bien passé. Macron est un bougre épineux.

Une source du cabinet a ajouté: « Macron s’est effondré sur Aukus. »