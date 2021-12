Boris devrait lancer une enquête sur le meurtre d’Arthur Labinjo-Hughes – « Pas pierre non retournée » | Royaume-Uni | Nouvelles

L’enquête de grande envergure devrait « tirer les leçons » de la mort de l’enfant de six ans et impliquerait une coopération avec la police, les écoles, les services sociaux et les organismes de surveillance de la probation. La belle-mère d’Arthur, Emma Tustin, 32 ans, a été condamnée à 29 ans de prison pour meurtre et cruauté envers les enfants vendredi, tandis que son père, Thomas Hughes, 29 ans, a été condamné à 21 ans pour homicide involontaire.

Le petit Arthur est décédé en juin de l’année dernière après que Mme Tustin a causé une blessure mortelle à la tête dans sa maison de Solihull.

Il a également été découvert qu’Arthur avait été empoisonné avec du sel, avait refusé de manger et de boire et avait été obligé de rester seul plus de 14 heures par jour.

Vendredi, alors qu’il faisait campagne pour que le candidat conservateur remplace Owen Paterson, M. Johnson s’est engagé à ne rien négliger.

Il a déclaré: «Je veux juste dire, sur le cas tragique et épouvantable d’Arthur Labinjo-Hughes, comme beaucoup de gens, j’ai du mal à le lire, encore moins à comprendre comment les gens pourraient se comporter comme ça envers un petit enfant sans défense.

« Je suis heureux que justice ait été rendue, dans le sens où ils ont tous les deux reçu des peines sévères, mais ce n’est absolument pas une consolation, et ce dont nous devons nous assurer maintenant, c’est de tirer les leçons de cette affaire, nous regardons à ce qui s’est passé exactement, qu’est-ce qui aurait pu être fait d’autre pour protéger cet enfant.

« C’est le début, mais je peux vous dire ceci, nous ne négligerons absolument aucun effort pour découvrir exactement ce qui s’est mal passé dans cette affaire épouvantable. »

Selon les rapports, les enseignants et la famille ont sonné l’alarme à plusieurs reprises, mais la police n’a pas donné suite aux avertissements.

Le Partenariat local pour la protection de l’enfance de Solihull a également lancé un examen indépendant après avoir découvert que des travailleurs sociaux avaient déjà rendu visite à Arther deux mois avant sa mort mais n’avaient trouvé « aucun problème de protection ».

Une source gouvernementale a déclaré au Times que toutes les organisations possibles qui auraient pu empêcher la tragédie « épouvantable » seraient tenues de rendre des comptes.

Ils ont déclaré: « Il ne peut y avoir de complaisance après cette affaire épouvantable, c’est pourquoi nous élargissons la portée de cette enquête en attirant toutes les organisations possibles qui auraient pu arrêter cela et en les obligeant à rendre des comptes. »