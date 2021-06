Boris doit abandonner le protocole d’Irlande du Nord «illogique et désastreux» MAINTENANT, déclare le chef du DUP | Politique | Nouvelles

Et le leader unioniste récemment installé a déclaré que le temps de parler était désormais révolu, ajoutant qu’il était “temps d’agir”. Le ministre du Brexit, Lord David Frost, et son homologue de l’UE, Maros Sefcovic, ont été impliqués dans des discussions intenses cette semaine dans le but de résoudre les problèmes en suspens avec le protocole, un mécanisme visant à empêcher une frontière dure entre l’Irlande et le nord.

L’arrangement a provoqué la colère de nombreux membres de la communauté unioniste, qui y voient un fossé entre eux et la Grande-Bretagne en imposant une frontière le long de la mer d’Irlande, avec de nombreux contrôles actuellement requis sur les marchandises voyageant vers et depuis les ports d’Irlande du Nord et celles sur le continent.

M. Poots a déclaré: “L’engagement entre Lord Frost et Maros Sefcovic a été décrit comme” franc “.

“Mais plus de discussions n’est pas ce dont l’Irlande du Nord a besoin. Nous avons besoin que le protocole NI soit supprimé.

Il a souligné : « Le Protocole a été un désastre à la fois politiquement et économiquement.

“Même les premières pom-pom girls du Protocole en Irlande du Nord qui avaient initialement appelé à sa” mise en œuvre rigoureuse “recherchaient maintenant la marche arrière.”

Se référant à la proposition d’interdiction des saucisses, il a expliqué: “Les animaux avec une traçabilité complète ne représentent aucune menace pour le marché unique.

Il a déclaré: “Cela a abouti à 15 000 contrôles par semaine, alors que nous n’avons ni l’infrastructure ni le personnel pour répondre aux demandes de l’UE.

“Le protocole a échoué et n’a apporté que de l’instabilité et des prix plus élevés pour l’Irlande du Nord.

“Il est temps de supprimer les barrières internes au Royaume-Uni plutôt que de parler des effets de ces barrières.”

M. Poots doit rencontrer M. Sefcovic la semaine prochaine.

Il a ajouté : « Si Bruxelles est sourde aux problèmes, alors notre propre gouvernement doit agir unilatéralement pour protéger l’Irlande du Nord.

Une déclaration du gouvernement britannique publiée aujourd’hui après des entretiens entre Lord Frost et M. Sefcovic a déclaré: «Le Royaume-Uni a exposé les mesures importantes déjà prises pour faire fonctionner le protocole, à la fois par le gouvernement britannique, l’exécutif d’Irlande du Nord et par les entreprises à travers le Royaume-Uni.

« Le Royaume-Uni a clairement indiqué son engagement continu en faveur d’un engagement constructif afin de trouver des solutions pragmatiques qui garantissent que le protocole fonctionne d’une manière qui préserve l’accord de Belfast (Vendredi saint) dans toutes ses dimensions, minimise son impact sur la vie quotidienne. des communautés d’Irlande du Nord et préserve l’intégrité du marché unique de l’UE.

Le communiqué ajoute : « Le Royaume-Uni continuera de présenter des propositions détaillées, comme nous l’avons fait tout au long de cette année, et se réjouit de discuter de toute proposition que l’UE pourrait présenter.

Il est urgent de poursuivre les discussions afin de faire de réels progrès, en particulier pour éviter de perturber les approvisionnements essentiels tels que les médicaments. »

Enfin, il a averti : « Le Royaume-Uni continuera à travailler activement pour trouver des solutions.

« Si des solutions ne peuvent pas être trouvées, le gouvernement continuera bien sûr à considérer toutes les options disponibles pour sauvegarder la paix, la prospérité et la stabilité en Irlande du Nord. »