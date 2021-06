Boris donne une leçon de géographie à Macron alors que le chef de l’UE « ne savait pas » que l’Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Emmanuel Macron a intensifié les soi-disant «guerres de la saucisse» avec le commentaire «révélateur» qui, selon des sources, pourrait expliquer sa position sur la question. La dispute a alimenté le risque que la Grande-Bretagne et l’UE se retrouvent dans un différend commercial à grande échelle sur l’Irlande du Nord dans une semaine. L’attitude du président français aurait laissé le Premier ministre stupéfait lorsque les deux hommes ont tenu une réunion bilatérale au G7 à Cornwall lorsque la question du protocole controversé de l’Irlande du Nord a été soulevée.

C’est au milieu de briefings que M. Johnson devra décider s’il faut déchirer le protocole dans une semaine ou risquer d’avoir des étagères vides dans les supermarchés d’Ulster.

Le protocole d’Irlande du Nord a été convenu en 2019 afin de permettre le début des discussions sur un accord commercial entre le Royaume-Uni et l’UE et d’apaiser les inquiétudes concernant la frontière terrestre avec l’Irlande.

Mais hier, M. Johnson a accusé l’UE d’avoir un point de vue “théologique draconien” sur un accord qui menace désormais la paix dans la province en bloquant les produits alimentaires et pharmaceutiques de la Grande-Bretagne continentale.

La dispute s’est concentrée sur l’impossibilité pour l’Irlande du Nord d’importer des saucisses du reste du Royaume-Uni, mais déjà 30 médicaments ont cessé d’être utilisés dans la province à la suite de l’accord.

Le Premier ministre a de nouveau soulevé la question lors d’une série de réunions au G7 à Cornouailles avec le président Macron, la chancelière allemande Angela Merkel et les deux présidents de l’UE Ursula von der Leyen et Charles Michel.

M. Johnson, qui était accompagné de son négociateur en chef Lord Frost, aurait été “surpris” par l’attitude de l’UE selon laquelle l’Irlande du Nord est un pays distinct.

Cela a été souligné lors de la rencontre avec le président Macron lorsque le Premier ministre lui a demandé s’il serait en colère si les saucisses de Toulouse étaient empêchées d’aller à Paris par une puissance étrangère.

Macron aurait rétorqué : “Ce n’est pas une bonne comparaison car Paris et Toulouse font tous les deux partie du même pays.”

Un Premier ministre abasourdi a ensuite répondu: “L’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne font également partie du même pays.”

Une source de haut rang de la délégation britannique a déclaré : « Il [Mr Johnson] a été assez frappé par cela comme assez révélateur quant à la façon dont ils voient le problème. Cela explique complètement ce qui sous-tend les commentaires qu’il a faits.

Il a été noté que tous les dirigeants politiques de l’UE semblaient avoir coordonné leurs messages pour les réunions, mais il y avait un peu d’espoir car ils ont laissé tomber la rhétorique agressive de menacer une guerre commerciale dans les discussions privées.

À la sortie de la réunion, l’Élysée a informé que M. Macron souhaitait “réinitialiser” les relations avec la Grande-Bretagne, mais a insisté sur le fait que cela était à condition que le Royaume-Uni n’abandonne pas le protocole.

Cependant, un responsable de l’UE a clairement indiqué que Bruxelles avait “passé à autre chose” mais s’attend à ce que la Grande-Bretagne s’en tienne à l’accord.

La source principale de l’UE a déclaré: «Nous avons évolué en Europe. Ce n’est pas quelque chose qui intéresse les Européens. Les gens veulent voir les dirigeants européens parler d’emplois et de vaccins.

Mais la source a ajouté : « Il n’y aura pas d’hésitation. Les dirigeants nationaux et les deux dirigeants européens sont sur la même longueur d’onde.

« Le Premier ministre n’était pas d’humeur fougueuse, il était d’humeur à écouter.

« C’est un problème très grave. Elle a été rédigée, signée, ratifiée et fait désormais partie du droit britannique, du droit européen et d’un traité international. L’UE est une communauté de droit fondée sur des règles et des procédures. Nous renforçons ce message qui a déjà été donné à plusieurs reprises. Nous avons clairement indiqué notre position mercredi et la balle est maintenant dans le camp britannique.

Le Premier ministre avait rencontré ses collègues dirigeants au luxueux hôtel cinq étoiles Carbis Bay, où ils séjournent tous pour le sommet.

La méfiance entre le Royaume-Uni et l’UE semblait également se concentrer sur eux en utilisant différents systèmes de communication avec les Britanniques sur Whatsapp et les délégués de l’UE utilisant Signal.

Après les réunions officielles, M. Johnson a exprimé ses frustrations à l’égard de l’UE concernant la question de l’Irlande du Nord lors d’une série d’entretiens diffusés hier.

Il a déclaré : « Je pense que le traité que nous avons signé, j’ai signé, est parfaitement raisonnable, je ne pense pas que l’interprétation ou l’application du protocole soit raisonnable ou pragmatique.

« Ce que j’entends de nos amis de l’UE, c’est qu’ils comprennent la force de nos sentiments à ce sujet, et ils comprennent pourquoi les gouvernements pourraient vouloir protéger l’intégrité territoriale du Royaume-Uni, ainsi que le marché intérieur du Royaume-Uni.

«Je pense que le protocole peut fonctionner s’il est appliqué judicieusement, mais pour le moment il y en a – ce n’est pas seulement une question de viandes réfrigérées ou de saucisses, il y a toutes sortes d’obstacles en cours de construction, et nous devons les régler.

«Je pense que nous pouvons régler le problème, mais il appartient à nos amis et partenaires de l’UE de comprendre que nous ferons tout ce qu’il faut.

« Je pense que si le protocole continue à être appliqué de cette manière, alors nous n’hésiterons évidemment pas à invoquer l’article 16, comme je l’ai déjà dit. N’oubliez pas que l’UE elle-même a invoqué l’article 16 en janvier pour ne pas appliquer le protocole, afin qu’elle puisse arrêter le transfert des vaccins de l’UE vers le Royaume-Uni.

« J’ai parlé à certains de nos amis ici aujourd’hui, qui semblent ne pas comprendre que le Royaume-Uni est un seul pays, un seul territoire. J’ai juste besoin de leur mettre ça en tête.

Plus tard, il a ajouté: “Je pense certainement que le protocole est capable d’être utilisé et interprété – d’ailleurs, jusqu’à l’UE – d’une manière pragmatique ou d’une manière théologiquement draconienne.”

Il a ajouté : « Le Royaume-Uni fera tout ce qu’il faut pour protéger le marché intérieur britannique.

« Je ne pense pas qu’une guerre commerciale soit une voie à suivre très sensée ou probable. Je pense juste que nous avons besoin de solutions pragmatiques.