Boris «donnera son feu vert à la reprise des voyages à l’étranger» à temps pour les vacances d’été | UK | Nouvelles

À l’heure actuelle, le gouvernement a interdit tous les voyages non essentiels à l’étranger jusqu’au 17 mai. Quiconque se rendrait à l’étranger sans raison valable pendant cette période est passible d’une amende de 5 000 livres. Cependant, le Premier ministre annoncera lundi qu’il remplacera l’interdiction quasi générale des voyages à l’étranger par un nouveau système de feux de signalisation, suggère The Mail on Sunday.

Les pays seront classés en fonction de leurs taux de vaccination, du nombre d’infections, de la prévalence des variantes d’infection et de leur capacité à les identifier.

Il y aura trois catégories distinctes – une « liste rouge » des pays interdits, une « liste orange » et une « liste verte »

Seuls les pays ayant des taux de vaccination élevés et un faible nombre de cas de Covid figureront sur la «liste verte».

La première «liste verte» de pays ne sera annoncée que le mois prochain.

Les voyageurs devront encore subir au moins trois tests Covid – un avant le départ et deux au retour, ajoutant potentiellement des centaines de livres aux factures de voyage.

Cela intervient alors que le premier ministre est sur le point d’annoncer lundi que les buveurs n’auront pas besoin de passeport vaccinal pour se rendre au pub.

Les passeports de vaccins se sont révélés une question litigieuse pour le Premier ministre et ont suscité de vives critiques de tous les côtés politiques.

Les critiques affirment qu’ils constituent une violation et une menace pour les libertés civiles.

La baronne Chakrabarti, militante syndicale des droits de l’homme et des pairs, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « C’est une chose d’avoir un passeport pour voyager à l’étranger, c’est un privilège, voire un luxe, mais la participation à la vie de la communauté locale est un droit fondamental. »