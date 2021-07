Boris émet le dernier avertissement Covid avant le Jour de la liberté alors que «la menace d’une nouvelle variante demeure» | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Premier ministre Boris Johnson dit qu’il va s’isoler

Le Premier ministre et le chancelier Rishi Sunak avaient initialement tenté d’éviter l’isolement en disant qu’ils faisaient partie d’un programme de test pilote après avoir été « pingé » par l’application NHS. Mais la décision a provoqué un tollé furieux de la part des membres du public et des députés conservateurs d’arrière-ban, signalant un brusque revirement.

La réponse du chancelier et du Premier ministre après avoir été contactés par Track and Trace intervient alors qu’un demi-million de Britanniques se retrouvent isolés.

Les chiffres officiels de cette semaine ont montré que 500 000 personnes ont été interrogées par l’application NHS Covid au cours des sept derniers jours.

La saga – surnommée la « pingdémie » – a vu des lieux de travail se débattre avec des travailleurs absents, provoqué le chaos dans des aéroports en pénurie de personnel et gâché des vacances.

M. Johnson a utilisé une vidéo sur les réseaux sociaux pour dire qu’il serait isolé à Checkers jusqu’au 26 juillet après avoir été en contact avec le secrétaire à la Santé Sajid Javid qui a été testé positif pour le virus ce week-end.

“Nous avons examiné brièvement l’idée de participer au programme pilote qui permet aux gens de tester quotidiennement, mais je pense qu’il est bien plus important que tout le monde respecte les mêmes règles”, a-t-il déclaré.

« C’est pourquoi je vais m’isoler jusqu’au 26 juillet. J’exhorte vraiment tout le monde à s’en tenir au programme et à prendre les mesures appropriées lorsque le NHS Test and Trace vous le demande.”

Un demi-million de Britanniques s’isolent après avoir été contactés par Track and Trace à l’arrivée du Freedom Day (Image: .)

Demi-tour brusque: le chancelier Rishi Sunak s’auto-isole après tout (Image: .)

Dans un message séparé, M. Sunak a déclaré qu’il reconnaissait que “même le sentiment que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde est faux”.

Cela signifie que M. Johnson sera confiné dans sa résidence de campagne officielle dans le Buckinghamshire lorsque la plupart des mesures de verrouillage en Angleterre seront levées lundi.

M. Sunak et M. Javid seront également hors circulation, marquant un début peu propice à ce que les ministres avaient espéré être une fin « irréversible » des contrôles statutaires.

Le revirement embarrassant survient au milieu des avertissements renouvelés des scientifiques selon lesquels le nombre de cas, qui s’élève déjà à plus de 50 000 par jour, continuerait de monter en flèche à mesure que les mesures obligatoires de distanciation sociale seraient levées.

Avant l’assouplissement des restrictions lundi, le porte-parole du Premier ministre a déclaré: “La pandémie n’est pas encore terminée et le passage à l’étape 4 est un équilibre des risques. Les cas au Royaume-Uni et en Europe augmentent et la menace d’une nouvelle variante demeure .

“Le passage à l’étape 4 a été retardé de 4 semaines afin que davantage d’adultes puissent être vaccinés.”

Le gouvernement est dans le « chaos », a déclaré le leader travailliste Sir Keir Starmer. (Image : .)

Le professeur Neil Ferguson, dont la modélisation a conduit au premier verrouillage en mars 2020, a déclaré qu’ils pourraient atteindre 200 000 avant que la vague actuelle de la pandémie n’atteigne enfin son pic en septembre.

Il a déclaré que cela pourrait entraîner 2 000 hospitalisations par jour, entraînant une «perturbation majeure» et de nouveaux arriérés dans les services du NHS.

Pendant ce temps, les entreprises ont mis en garde contre des pénuries sur les étagères alors que le nombre de personnes en arrêt de travail après avoir été interrogées par l’application NHS Covid continue d’augmenter.

Avec des rapports croissants de perturbations des chaînes d’approvisionnement, des transports publics et du NHS, le président du CBI, Lord Bilimora, a appelé à la fin immédiate de l’obligation d’auto-isolement pour les personnes qui ont été entièrement vaccinées.

« Dans un contexte de pénurie de personnel paralysante, la vitesse est essentielle », a-t-il déclaré.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a déclaré que le gouvernement était dans le “chaos” à un moment où il devait maintenir la confiance du public.

Richard Walker, le patron de la chaîne de surgelés Island, faisait également partie de ceux qui ont fustigé le Premier ministre.

Alors que de plus en plus de personnes ne peuvent pas aller travailler, les entreprises mettent en garde contre les pénuries dans les rayons. (Image : .)

«Honte que les centaines d’employés islandais qui ont été interrogés ne puissent pas éviter l’auto-isolement. Nous pouvons tous faire un test de flux latéral quotidien », a-t-il déclaré.

Après la confirmation samedi soir que M. Javid avait été testé positif, Downing Street a annoncé tôt dimanche matin que M. Johnson et M. Sunak rejoindraient le programme de test pilote plutôt que de s’isoler.

Mais en trois heures, ils avaient radicalement changé de cap et déclaré que les deux ministres suivraient les règles normales d’auto-isolement.

Pour aggraver l’embarras, Transport for London, l’une des organisations qui, selon le numéro 10, participait également au projet pilote, a déclaré qu’elle n’avait pas encore reçu de notification officielle indiquant qu’elle faisait partie du procès.

M. Johnson a quant à lui défendu la décision d’aller de l’avant avec le déverrouillage en appelant les gens à faire preuve de prudence lorsqu’il s’agissait d’exercer leurs nouvelles libertés.

« Si nous ne le faisons pas maintenant, nous ouvrirons nos portes pendant les mois d’automne et d’hiver, lorsque le virus aura l’avantage du froid. On va perdre le précieux coupe-feu qu’on obtient avec les vacances scolaires.

« Si nous ne le faisons pas maintenant, nous devons nous demander, quand le ferons-nous jamais ? C’est le bon moment.

« Mais nous devons le faire avec prudence. Nous devons nous rappeler que ce virus est malheureusement toujours là. Les cas se multiplient, on peut constater l’extrême contagiosité de la variante Delta.

Boris Johnson à propos de l’ouverture, avant la Journée de la liberté: “Quand le ferons-nous un jour?” (Image : .)

“Mais nous avons cette immense consolation et satisfaction qu’il ne fait aucun doute que le programme de vaccination, le programme de vaccination massive, a très gravement affaibli le lien entre infection et hospitalisation, et entre infection et maladie grave et décès.

« Et c’est l’essentiel. Alors s’il vous plaît, s’il vous plaît, soyez prudent. Avancez demain dans la prochaine étape avec toute la prudence et le respect qu’il faut pour les autres et les risques que la maladie continue de présenter. »

Le passage à l’étape 4 de la feuille de route du Premier ministre pour sortir du verrouillage a été retardé de quatre semaines le mois dernier afin que davantage d’adultes puissent être vaccinés.

Près de 8 millions de vaccins ont été administrés pendant le délai, plus des deux tiers de tous les adultes ayant désormais reçu deux doses et chaque adulte s’est vu proposer une première dose.