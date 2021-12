Boris en crise: les conservateurs craignent de PERDRE une élection partielle clé alors que les électeurs furieux restent chez eux | Politique | Nouvelles

Les conservateurs craignent des semaines de mauvais titres pour Boris Johnson et le resserrement des sondages à l’échelle nationale les prépare pour une course serrée. Le public étant de plus en plus frustré, il est à craindre que les électeurs fidèles habituels restent chez eux, risquant un résultat inattendu.

Un député légèrement nerveux a déclaré à Express.co.uk : « Pour être honnête, tout dépendra de la participation aux élections partielles.

« Il est important qu’il n’y ait pas d’apathie de la part des électeurs conservateurs. »

Un autre a admis que « Boris souffre de blues à mi-parcours » et a averti que l’issue du concours serait serrée.

Ils ont déclaré: « Je n’ai pas fait campagne moi-même dans la circonscription, mais tout ce que j’entends de la part de mes collègues concerne le manque d’enthousiasme.

« Je pense que nous allons probablement encore gagner, mais ce sera beaucoup, beaucoup plus près que nous le souhaiterions. »

Le politicien conservateur chevronné a déclaré qu’il comptait peut-être sur le vote de sympathie pour les aider à franchir la ligne.

Le siège est devenu vacant en octobre après que son ancien représentant, l’ancien ministre du Cabinet James Brokenshire, est décédé d’un cancer.

Bien respecté dans toute la Chambre, M. Brokenshire a été réélu en 2019 avec une majorité de 18 952.

« James était un député populaire dans sa circonscription, donc certains voteront probablement encore conservateur par sympathie pour les circonstances qui ont conduit à la vacance du siège », a ajouté le député.

Les récentes élections partielles ont donné des résultats inhabituels.

Les travaillistes ont dépassé les conservateurs dans plusieurs sondages sur les intentions de vote ces dernières semaines.

Le gouvernement a été frappé par une querelle sur des allégations de corruption, des allégations de promesses non tenues et une série de gaffes embarrassantes.

Le déluge de problèmes qui frappe le n ° 10 a gravement ébranlé la popularité du Premier ministre.

Plus tôt cette semaine, un député conservateur a tenté de gérer les attentes concernant le résultat du vote.

Ils ont dit : « L’importance des élections partielles est toujours surestimée.

« Bien sûr, nous voulons le gagner, mais cela ne devrait pas être considéré comme un désastre si nous ne le faisons pas.

« Je dirais que les élections partielles ne capturent même pas un instantané de l’humeur du public, elles sont souvent gagnées et perdues sur des problèmes locaux très spécifiques.

« Boris est toujours le meilleur militant de ce parti lors d’une élection générale, même si l’élection partielle ne conduit pas au résultat que nous voulons, les gens feraient bien de s’en souvenir. »

Alors que les conservateurs sont toujours les favoris pour remporter l’élection partielle, on surveillera de près le taux de participation et la taille de la majorité.

Les bureaux de vote sont ouverts de 7h à 22h, le résultat devant être annoncé vendredi matin.