Boris en garde contre l’augmentation des hospitalisations de Covid au milieu des craintes d’un retard du 21 juin | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Premier ministre a révélé que les scientifiques évaluaient toujours les données pour déterminer si les vaccins offraient une protection suffisante contre la variante indienne (Delta). La variante Delta, la plus contagieuse, est devenue la souche Covid dominante au Royaume-Uni et est à l’origine de la forte augmentation des nouvelles infections. Mercredi, les autorités sanitaires ont signalé 7 450 cas supplémentaires, ce qui représente la plus forte augmentation sur une seule journée depuis le 26 février.

M. Johnson a déclaré lors d’une conférence de presse: “Je pense que ce que tout le monde peut voir très clairement, c’est que les cas augmentent et, dans certains cas, les hospitalisations augmentent.

“Ce que nous devons évaluer, c’est dans quelle mesure le déploiement du vaccin, qui a été phénoménal, a renforcé la protection de la population afin que nous puissions passer à l’étape suivante.

“Et c’est donc ce que nous allons examiner.”

La semaine prochaine, lundi, le Premier ministre devrait annoncer si la « journée de la liberté » peut se dérouler comme prévu.

La dernière étape de la feuille de route du gouvernement pour sortir du verrouillage prévoit la levée de toutes les restrictions de distanciation sociale restantes.

Cela signifie que les pubs et les restaurants ne seront plus tenus de respecter la règle du mètre et plus et toutes les restrictions sur le nombre de personnes autorisées à se rassembler à l’intérieur prendront également fin.

Il a également affirmé que les hôpitaux faisaient face de manière adéquate aux niveaux actuels d’infection.

“Et si – et c’est un grand si – si Bolton a traversé son cycle complet et si d’autres zones suivent Bolton, la vue depuis l’hôpital était qu’ils étaient capables de faire face au niveau d’infections”, a-t-il déclaré.

“Ce que les directeurs généraux nous disent constamment, c’est qu’il s’agit d’une population beaucoup plus jeune qui arrive, qu’ils sont moins vulnérables sur le plan clinique, qu’ils ont moins besoin de soins intensifs et qu’ils voient donc ce qu’ils pensent être un taux de mortalité nettement inférieur. , ce qui est, vous le savez, confirmé par les chiffres.”