Boris envoie la Royal Navy pour protéger Jersey du blocus français sur les droits de pêche | Politique | Nouvelles

Plus de 100 navires français se préparent aujourd’hui à naviguer vers la capitale Saint-Hélier pour protester. Cela vient après que la France a menacé de couper l’alimentation électrique de Jersey et de fermer l’île anglo-normande. Le Premier ministre a déclaré que “tout blocus serait totalement injustifié”. Il a envoyé deux patrouilleurs offshore sur l’île, qui reçoit 95% de son électricité de la France via des câbles sous-marins. Les responsables français ont également annoncé qu’ils fermeraient leurs bureaux à Jersey et empêcheraient les produits d’entrer en France.

Deux patrouilleurs hauturiers sont envoyés sur l’île anglo-normande.

La Royal Navy a confirmé que le HMS Severn avait été déployé à Jersey la nuit dernière. Le HMS Tamar suivra aujourd’hui.

La réaction brutale de la France est venue après que les autorités de Jersey ont introduit de nouvelles licences pour les chalutiers français utilisant ses eaux.

Le système – lancé par le gouvernement de Jersey dans le cadre du commerce et de la coopération Royaume-Uni-UE

Accord (TCA) – oblige les bateaux français à montrer qu’ils ont des antécédents de pêche dans les eaux de Jersey.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré hier soir: “Ce soir, le premier ministre s’est entretenu avec le ministre en chef de Jersey, le sénateur John Le Fondré, et [Jersey’s] Ministre des Affaires extérieures, Ian Gorst, sur la perspective d’un blocus de Saint-Hélier.

Le Premier ministre et le Premier ministre ont souligné l’urgence d’une désescalade des tensions et d’un dialogue entre Jersey et la France sur l’accès à la pêche. Le Premier ministre a souligné son soutien indéfectible à Jersey.

“Il a dit que tout blocus serait totalement injustifié. Par mesure de précaution, le Royaume-Uni enverra deux patrouilleurs offshore pour surveiller la situation.

“Ils ont convenu que les gouvernements du Royaume-Uni et de Jersey continueraient à travailler en étroite collaboration sur cette question.”

Les patrouilleurs hauturiers, armés de canons et de mitrailleuses, ont pour ordre de protéger les zones de pêche souveraines du Royaume-Uni.

Tobias Ellwood a critiqué le “comportement honteux” de la France et a plaidé pour le calme. L’ancien ministre de la Défense a ajouté: “Il serait sage d’envoyer un navire de patrouille de la Royal Navy dans la région pour observer et faire rapport.”

Ancien Premier Lord-amiral Le Lord West a déclaré que l’envoi des patrouilleurs était une décision sensée – et qu’il serait “scandaleux” d’abandonner une partie de la Grande-Bretagne à la France.

Les ministres des îles anglo-normandes affirment que les Français agissent de manière “disproportionnée” et ont une histoire de voisins intimidants. Cette semaine, la ministre française des Affaires maritimes, Annick Girardin, a émis des menaces de “mesures de rétorsion” utilisant l’énergie fournie à Jersey par la France.

Elle a déclaré mardi au parlement français: “Même si je suis désolée qu’on en soit arrivé là, nous le ferons s’il le faut.”

Les habitants de Jersey ont riposté en lançant une offensive sur les réseaux sociaux contre les «tactiques bullyboy» et ont juré de «préparer les canons!». Et M. Gorst a démenti les affirmations de la France selon lesquelles son gouvernement aurait délibérément retardé la délivrance de nouveaux permis de pêche à ses bateaux.

Il a déclaré que 17 des 41 navires qui avaient demandé des licences avaient été approuvés et que les autres avaient besoin de détails supplémentaires sur leur demande.

Il a ajouté: “L’accord commercial est clair mais je pense qu’il y a eu une certaine confusion sur la façon dont il doit être mis en œuvre. Nous respectons absolument les droits historiques des pêcheurs français de pêcher dans les eaux de Jersey comme ils le font depuis des siècles.”

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: «Menacer Jersey comme ça est inacceptable et disproportionné.

“Nous sommes convaincus que les Français utiliseront les mécanismes de notre nouveau traité pour résoudre les problèmes.” Un autre senior

Une source gouvernementale a ajouté: “Des commentaires comme ceux-ci sont surprenants et décevants, en particulier de la part d’un voisin proche.”

Sur les réseaux sociaux, Terry Underwood a déclaré: “Ils réagissent avec des tactiques de bullyboy, jettent une crise, frappent du pied chaque fois que quelque chose ne répond pas à leur propre agenda.”

Karl Renouf a écrit: “Préparez les canons!”